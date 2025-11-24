Poistiť autizmus či anorexiu? Poisťovne kryjú viac detských diagnóz

Poisťovne začínajú kryť aj ochorenia, ktoré ešte pred pár rokmi v poistných podmienkach vôbec nefigurovali – od autizmu a anorexie až po zníženú sebestačnosť dieťaťa. Poistenie nemá na Slovensku približne polovica detí.
Ešte donedávna bolo detské poistenie vnímané skôr ako doplnok – krylo úrazy, hospitalizáciu či chirurgické zákroky. Dnes sa situácia mení. Poisťovne prichádzajú s novými produktmi, ktoré reagujú na realitu mnohých rodín – závažné diagnózy, dlhodobá starostlivosť a výpadok príjmu rodiča, ktorý zostáva s dieťaťom doma.
„Trend je jasný – poisťovne sa zameriavajú na vážnejšie stavy s trvalými následkami, ktoré najviac ovplyvnia život celej rodiny,“ hovorí Beata Ihring, riaditeľka pre životné poistenie sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group.
Medzi nové pripoistenia patria napríklad znížená sebestačnosť dieťaťa, invalidita z mladosti či ošetrovanie dieťaťa. V rámci poistenia kritických ochorení pribúdajú diagnózy, ktoré sa čoraz častejšie objavujú už v detstve, ako je napríklad autizmus, anorexia, bulímia, astma, skolióza, epilepsia, cystická fibróza či diabetes.
„Základným pravidlom však zostáva, že najlepšie poistené dieťa je vtedy, keď sú správne poistení rodičia. Najmä rodič, ktorý prináša do rodinného rozpočtu väčšinu príjmu. Detské poistenie má význam v dvoch rovinách – pokrýva výpadok príjmu rodiča, ktorý sa stará o choré dieťa, a zároveň pomáha zvládnuť zvýšené náklady na liečbu či rehabilitáciu,“ vysvetľuje Beata Ihring.
Podľa štatistík má poistenie približne len polovica detí na Slovensku. Trend sa však mení – rastie popularita rodinných zmlúv, v rámci ktorých sú deti spolupoistené s rodičmi na jednej zmluve, často s rôznymi zľavami.
Kedy poistiť dieťa?
Odborníci odporúčajú čo najskôr – ideálne už v prvých týždňoch po narodení. V detskom veku je poistenie lacnejšie a dieťa ešte nemá zdravotnú anamnézu, ktorá by mohla cenu zvýšiť alebo obmedziť krytie. Staršie deti, najmä športujúce a už registrované v rôznych športových kluboch, podliehajú prísnejšiemu posudzovaniu. Do ceny ich poistenia môžu vstupovať okrem veku aj prekonané choroby či športovanie.
„Prioritou kvalitného poistenia by malo byť skôr krytie vážnych chorôb a trvalých následkov úrazu na vysoké poistné sumy. Vieme, že moderná a inovatívna liečba je u detí veľmi dôležitá, aby chorobu prekonali s čo najmenšími následkami. Žiaľ, na Slovensku je veľakrát nedostupná či finančne veľmi náročná, proces schválenia komplikovaný a zdĺhavý. Preto je podstatné mať finančné prostriedky na takúto liečbu k dispozícii hneď, ako je to potrebné. Práve v týchto prípadoch má správne nastavené poistenie zmysel,“ radí Beata Ihring a dopĺňa: „Drobné pripoistenia ako hospitalizácia či chirurgický zákrok síce znejú prakticky a sú u rodičov obľúbené, ale výrazne zvyšujú cenu poistenia. Liečbu menších úrazov a bežných chorôb by mala rodina zvládnuť pokryť z rodinného rozpočtu. Ale vždy je to na zhodnotení aktuálnych potrieb a finančnej situácie rodiny. Ak má v rodine malého športovca, aj denné odškodné z úrazu môže byť na mieste.“
Poisťovne menia prístup aj k duševnému zdraviu
Niektoré poisťovne skúmajú zdravotný stav dieťaťa už pri vstupe do poistenia a niektoré nie. Pri tých, ktoré skúmajú, môže existujúce ochorenie ovplyvniť uzavretie poistenia, výšku ceny poistenia alebo výluky. Tie, ktoré zdravotný stav pri vstupe do poistenia neskúmajú, prijmú síce deti aj s existujúcimi diagnózami, ale neplnia poistné udalosti súvisiace s nimi.
„Ak má dieťa špeciálne potreby, teda vstupuje do poistenia už s existujúcimi zdravotnými ťažkosťami, odporúčam poistiť ho v poisťovni, ktorá skúma zdravotný stav pri vstupe do poistenia a vie ho oceniť – rodič tak presne vie, čo je a nie je kryté. Môže sa totiž stať, že dieťa s autizmom alebo epilepsiou nebude poistené na úrazové pripoistenia, ale môže byť poistené na kritické ochorenia,“ uzatvára odborníčka.
Prístup poisťovní sa mení míľovými krokmi aj v prípade duševného zdravia. Ľudia majú väčší záujem o duševné zdravie a napreduje aj diagnostika. V najnovších produktoch sa objavuje v rámci poistenia kritických chorôb aj krytie psychiatrických ochorení, ako je napríklad bipolárna porucha, obsedantno-kompulzívna porucha, anorexia, bulímia či autizmus, ktoré zatiaľ kryje iba jedna poisťovňa. ADHD zatiaľ krytá nie je, no niektoré poisťovne už otvárajú tému pokrytia psychiatrických diagnóz, keďže počet pacientov rastie. Diagnóza ADHD však môže viesť v neskoršom štádiu k rôznym iným psychiatrickým diagnózam, ktoré už kryté môžu byť či už v rámci poistenia kritických ochorení, zníženej sebestačnosti alebo invalidity dieťaťa (plnenie po dovŕšení 18. roku života).
Novinkami sú aj rôzne benefity ako genetické testy, dvojnásobné plnenie z úrazových pripoistení počas prázdnin, plnenie menších úrazov ako strata trvalého zuba, dvojnásobné plnenie z pripoistenia trvalých následkov úrazu či poistenie detí zadarmo z poistenia rodičov.
Aktuálne poistné produkty sú aj veľmi flexibilné – umožňujú zvyšovať alebo znižovať poistné sumy, meniť pripoistenia či rozširovať krytie podľa veku a zdravia dieťaťa. Tým sa priebežne mení aj cena poistenia.
Informačný servis