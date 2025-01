Poistenie na lyžovačke: Ako sa chrániť pred nečakanými nákladmi?

Zimná sezóna prináša množstvo príležitostí na oddych a šport, pričom lyžovanie patrí medzi najobľúbenejšie aktivity Slovákov. S radosťou na svahu sú však spojené aj riziká, či už ide o úrazy alebo škody spôsobené iným osobám. Správne poistenie vás môže ochrániť pred nečakanými finančnými nákladmi, ktoré sa v prípade nehody môžu vyšplhať na stovky či tisíce eur. Portál Superpoistenie.sk radí, ako si vybrať poistenie, ktoré pokryje všetky potrebné riziká a umožní vám užiť si bezstarostnú lyžovačku.

Cestovné poistenie ako prvý krok k bezpečnosti

Počet ľudí, ktorí si uzatvárajú na cesty do zahraničia a dovolenky cestovné poistenie, sa od skončenia pandémie každým rokom zvyšuje. Podľa štatistík najväčšieho porovnávacieho portálu vzrástol počet uzatvorených cestovných poistení v zimných mesiacoch december a január v porovnaní s minulou sezónou o 25 %. „Cestovné poistenie je stále viac vnímané ako nevyhnutná súčasť výbavy lyžiarov cestujúcich za zimnými športami do zahraničia. Slováci si vyberajú predovšetkým balíky cestovného poistenia obsahujúce nielen komplexné liečebné náklady, ale aj úraz, batožinu, zodpovednosť za škodu, zásah horskej služby či právnu pomoc,“ vysvetľuje Vladimír Cvik, country manager Superpoistenie.sk.

Hoci európsky preukaz zdravotného poistenia zabezpečuje občanom EÚ prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti, jeho rozsah je obmedzený a pokrýva len náklady vo verejných zdravotníckych zariadeniach, teda nie u súkromných lekárov a ambulanciách. Okrem toho náš pacient musí hradiť rovnakú spoluúčasť ako domáci. Komerčné cestovné poistenie poskytuje širšie krytie a je odporúčané samotnými zdravotnými poisťovňami.

Prečo nezabudnúť na poistenie zodpovednosti za škodu?

Okrem liečebných nákladov je dôležitou súčasťou cestovného poistenia aj poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo majetku, ktoré za nás kryje škody spôsobené iným osobám, napríklad inému lyžiarovi na svahu. „V niektorých krajinách, ako je Taliansko, je toto poistenie dokonca povinné. Aj drobná nehoda môže mať vážne finančné dôsledky, ak poškodená osoba žiada náhradu za liečbu, ujmu na zdraví alebo opravu lyžiarskeho vybavenia. Nezabúdajme tiež na to, že nárokovanie a uplatňovanie si náhrady škody je v zahraničí omnoho častejšie ako u nás,“ zdôrazňuje Cvik. Nároky poškodených osôb a poistné plnenia niekedy dosahujú aj desiatky tisíc eur. Na Slovensku však toto poistenie na lyžiarskych svahoch zatiaľ povinné nie je, preto sa nad týmto poistením mnohí nezamýšľajú.

Náklady na zásah záchranárov môžu byť likvidačné

Lyžovačka vo vysokohorských oblastiach môže skončiť nepríjemnosťou, pri ktorej je potrebný zásah horskej záchrannej služby. Toto riziko môže byť súčasťou balíka liečebných nákladov alebo samostatným a voliteľným pripoistením. Určite by ale nemalo chýbať v cestovnom poistení lyžiara, snowboardistu či bežkára. Zabezpečí totiž úhradu všetkých nákladov spojených s rôznym typom zásahu horskej služby – vyhľadávanie, vyslobodzovanie, záchranu a prvú pomoc človeku v tiesni a tiež prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré by sme inak museli znášať sami. Tými najdrahšími sú prepravy zranených vrtuľníkom, za ktoré poisťovne pravidelne platia aj tisícky eur. Limity plnenia v tomto pripoistení sú v poisťovniach rozdielne – od 16 600 až po niekoľko stoviek tisíc eur.

Na Slovensku je takéto poistenie odporúčané pre dospelé osoby, ktoré by inak platili náklady na prípadný zásah Horskej záchrannej služby a tie stoja sa môžu vyšplhať až na tisícky eur. Limity poisťovní na takéto poistenie sú od 16 500 do 50 000 eur. Toto poistenie do hôr je vhodné pre

Každého, kto navštevuje vysokohorské oblasti, pohybuje sa aj mimo bežne vyznačených trás, vrátane lyžiarov, snowboardistov či turistov. Poistenie do hôr je určené aj milovníkom extrémnych športov a kryje náklady v prípade skialpinizmu, freeskiingu, zjazdu na bicykli, skalolezectvu, paraglidingu alebo tandemového zoskoku.

„Poistenie zásahu Horskej služby pokryje aj náklady na pátranie, transport vrtuľníkom či iné záchranné akcie, čo je na Slovensku často podceňovaný aspekt poistenia, pritom základné poistenie stojí už 70 centov na deň a poistenie extrémnych športov dvojnásobok,“ dodáva Cvik.

Ako cestujú Slováci?

Táto zimná sezóna zatiaľ nepriniesla veľké zmeny v cestovaní alebo ponuke produktov v porovnaní s vlaňajškom. „Zaujímavosťou je fakt, že v minulej zimnej sezóne boli najčastejšie poistenia lyžovačky na 2 dni, v tomto období sú to 3 dni. U dlhších zimných pobytoch v minulom roku dominovali 6-dňové cesty, aktuálne sú to skôr 8-dňové dovolenky.

Najčastejšie sa na lyžovačku poisťujú jednotlivci a dvojice (celkovo 83 %), zvyšných 17 % tvoria rodinné a skupinové pobyty. Zmena nenastala ani v priemerných cenách za poistenie – kým v minulom roku to bolo 21 eur na zmluvu, v tejto sezóne len o 1 euro viac.

Ako si vybrať najlepšie poistenie?

Pre správny výber poistenia je nevyhnutné zohľadniť plánované aktivity, druh športovania, miesta a prípadné riziká. Online nástroje, ako je portál Superpoistenie.sk, umožňujú rýchle porovnanie poistných produktov, cestovných balíkov a identifikáciu tých, ktoré ponúkajú najvýhodnejšie podmienky. „Dnes si môžete porovnať jednoducho a presne ponuky mnohých poisťovní, rôznych poistných balíkov a nájsť presne to, čo vyhovuje vašim požiadavkám a potrebám. Vďaka tomu si môžete byť istí, že ste na cestách dobre chránení a že vám bude poisťovňou ponúknutá dobrá služba, komunikácia a asistencia v prípade núdze či nepríjemných situácií,“ uzatvára Vladimír Cvik.

Bez správneho poistenia radšej nelyžujte

Na záver je dôležité zdôrazniť, že poistenie na lyžovačku by nemalo byť vnímané ako zbytočný výdavok, ale ako investícia do vašej bezpečnosti, istoty na ceste a pokojnej dovolenky. Pred odchodom si dôkladne preštudujte podmienky poistenia, limity jednotlivých rizík, ale aj výluky a to, čo poistenie nekryje. Cena za poistenie je vždy zanedbateľná v porovnaní s našimi celkovými nákladmi.

