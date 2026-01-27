Podvod v priamom prenose? Portugalský hádzanár odpočúval záverečné taktické pokyny súperov na ME - FOTO

Portugalský hádzanár Miguel Neves na seba upútal pozornosť nešportovým správaním počas duelu majstrovstiev Európy proti Nórsku.
V poslednej minúte duelu bol stav nerozhodný 35:35. Tímy si ako to obvykle býva v takomto čase stretnutia vzali oddychové časy.
Spomenutý športovec mal pri sebe tablet a odpočúval, o čom si hovoria nórski oponenti. Chcel vedieť, čo chystajú na záverečnú akciu zápasu a pomôcť sebe a svojim spoluhráčom udržať aspoň remízu, čo sa napokon podarilo.
Obhajoval sa
Neves to pre nórsku televíziu TV 2 vysvetlil: „Rozumiem nórčine a trochu ňou aj hovorím. Mám odtiaľ priateľku. Vedeli sme, že môžu hrať siedmi proti šiestim alebo šiesti proti šiestim, takže sme sa chceli trochu viac pripraviť na to, čo sme museli brániť.“
Portugalský hráč trvá na tom, že nešlo o niečo nešportového charakteru, ale o snahu zachytiť jeden alebo dva detaily, ak by sa naskytla príležitosť.
„Ak by sme dokázali získať nejaké informácie, bolo by to pre nás dobré, ale nebolo to rozhodujúce pre celý súboj,“ dodal Neves na svoju obhajobu.
No Europeu de andebol, Miguel Neves foi apanhado a ouvir as indicações do treinador da Noruega, Jonas Wille, durante o desconto de tempo. O internacional português jogou no país durante três anos e namora com uma norueguesa. O momento foi captado pela TV 2 😅 pic.twitter.com/pFtVRnljOU
— Francisco Martins (@kiko13_martins) January 26, 2026
Nezvyčajnú situáciu si všimli aj v nórskom tábore. Hráč Tobias Grøndahl po zápase priznal, že videl Nevesa počas niekoľkých oddychových časov stáť s tabletom a „pritláčať si k nemu ucho“.
„Máme toľko názvov a kódov pre rôzne situácie, že si nemyslím, že je to príliš nebezpečné na pochopenie súpera, ale samozrejme môžete si nejaké jednoduché veci aj domyslieť,“ priblížil Grøndahl.
Odpoveď federácie
Európska hádzanárska federácia (EHF) bola požiadaná od Nórov o vysvetlenie. Uviedla, že používať takéto zariadenia je možné, sú na to však presné predpisy.
„Zo strany EHF panuje úplné nepochopenie, že takéto zariadenia, ktoré sú určené na podporu blaha hráčov a používajú sa na taktické a trénerské účely, sa používajú týmto spôsobom a nepovažujeme to v súlade s fair-play ani za záujmom hry,“ uviedla federácia.
Portugalčania aj Nóri postúpili zo základnej skupiny do ďalšej fázy turnaja. V prípade pomoci od súperov a ich výhier v záverečnom dueli nadstavby by si jeden z týchto tímov mohol zahrať o konečné piate miesto na ME.