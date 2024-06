Podporu ubytovania odídencov z Ukrajiny prerokujú poslanci v druhom čítaní, po novom by mala byť dlhodobo udržateľná

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli novelu zákona o azyle do druhého čítania, o ktorej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Touto novelou by po novom mala byť podpora ubytovania odídencov z Ukrajiny od júla dlhodobo udržateľná a čo najviac adresná.

Zmena právnej úpravy

Súčasný model podpory Ukrajincov je totiž podľa ministerstva vnútra poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je podľa rezortu žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov.

Podľa novej právnej úpravy bude môcť byť v azylovom zariadení ubytovaný odídenec najviac 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska.

„Z dôvodu jednoznačnosti sa v prechodnom ustanovení určuje, že do doby 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska sa započítava aj doba poskytovania dočasného útočiska pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, teda do 30. júna 2024,“ zdôrazňuje materiál. Odídenec, ktorému z akéhokoľvek dôvodu status dočasného útočiska zanikne a následne oň opätovne požiada, už podľa ministerstva vnútra nebude môcť bezodplatné ubytovanie využiť.

Zraniteľné osoby

Odídenec definovaný ako zraniteľná osoba môže byť v zariadení ubytovaný najviac šesť mesiacov, pričom sa ubytovanie môže opakovane predĺžiť. Do tejto kategórie spadá osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov, osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu, a dieťa do piatich rokov takejto osoby.

Rovnako po dobu 120 dní má byť štátom vyplácaný aj príspevok pre ubytovateľov odídencov. Predmetné obmedzenie sa však netýka zraniteľných osôb. Súkromné ubytovanie však musí podľa novely naďalej spĺňať minimálne požiadavky podľa príslušných predpisov.

„Príspevok sa naďalej bude poskytovať za noc ubytovania odídenca, najviac v sume ustanovenej nariadením vlády,“ dodal dokument.