Podpora českého opozičného hnutia ANO expremiéra Babiša klesla

Víťazom volieb v Česku by sa podľa najnovšieho prieskumu sociologickej spoločnosti STEM stalo opozičné hnutie ANO so ziskom 30,1 percenta. Vládna koalícia Spolu by mala 22,3 percenta a vládne hnutie STAN 10,8 percenta hlasov. Za Pirátov, ktorí donedávna boli súčasťou českej vlády, by hlasovalo 6,2 percenta respondentov. Informuje o tom spravodajský web Novinky.cz.

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom podpora opozičného hnutia ANO expremiéra Andreja Babiša mierne klesla, a to o 1,5 percentuálneho bodu. Podpora vládnej koalície Spolu mierne stúpla, ale počet respondentov, ktorí by volili vládne hnutie STAN, sa znížil. Podpora Pirátov sa prakticky nezmenila.

Prieskum agentúra STEM uskutočnila od 30. mája do 4. júna a zapojilo sa do neho 1 552 respondentov.