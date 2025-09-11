Podozrivý balík pri budove parlamentu bol určený pre poslanca Glücka. Zasahovať museli hasiči – VIDEO, FOTO

Podozrivá zásielka, ktorú vo štvrtok doručili do Národnej rady SR bola určená pre poslanca Richarda Glücka (Smer-SD). Potvrdil to on sám na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zásielka podľa neho obsahovala bližšie neidentifikovanú práškovú látku, ktorá sa momentálne skúma.
„Mňa kontaktovala bezpečnosť národnej rady, či poznám osobu, ktorá mi to poslala. Nepoznám tú osobu,“ povedal poslanec. Doplnil, že už bol vo veci vyťažený príslušníkom Policajného zboru a pravdepodobne bude vypovedať aj pred vyšetrovateľom.
„Je to ďalší útok na politika Smeru,“ skonštatoval podpredseda parlamentu a Glückov stranícky kolega Tibor Gašpar. Dôvodom sú podľa neho poslancove názory.
Rokovanie Národnej rady získalo vo štvrtok popoludní pikantnú príchuť. Pri vchode do parlamentu na hradnom vŕšku našli popoludní podozrivý balík. Budovu zákonodarného zboru uzavreli a na miesto boli privolaní hasiči. Zasahovali aj policajti a špecialisti v ochranných oblekoch.
Hasičský a záchranný zbor informoval, že obálku zachytili ešte počas doručovania a odborníci následne vykonali všetky potrebné úkony.