Podozrivý balík pri budove parlamentu bol určený pre poslanca Glücka. Zasahovať museli hasiči – VIDEO, FOTO

Budovu zákonodarného zboru uzavreli a na miesto boli privolaní hasiči.
- Aktualizované
Anita Radi
Martin Šálek
Redakcia
1 min. čítania
Zásah hasičov pri budove parlamentu
Zásah hasičov pri budove parlamentu Foto: SITA/Anita Radi
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Podozrivá zásielka, ktorú vo štvrtok doručili do Národnej rady SR bola určená pre poslanca Richarda Glücka (Smer-SD). Potvrdil to on sám na štvrtkovej tlačovej konferencii. Zásielka podľa neho obsahovala bližšie neidentifikovanú práškovú látku, ktorá sa momentálne skúma.

Mňa kontaktovala bezpečnosť národnej rady, či poznám osobu, ktorá mi to poslala. Nepoznám tú osobu,“ povedal poslanec. Doplnil, že už bol vo veci vyťažený príslušníkom Policajného zboru a pravdepodobne bude vypovedať aj pred vyšetrovateľom.

Je to ďalší útok na politika Smeru,“ skonštatoval podpredseda parlamentu a Glückov stranícky kolega Tibor Gašpar. Dôvodom sú podľa neho poslancove názory.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rokovanie Národnej rady získalo vo štvrtok popoludní pikantnú príchuť. Pri vchode do parlamentu na hradnom vŕšku našli popoludní podozrivý balík. Budovu zákonodarného zboru uzavreli a na miesto boli privolaní hasiči. Zasahovali aj policajti a špecialisti v ochranných oblekoch.

Hasičský a záchranný zbor informoval, že obálku zachytili ešte počas doručovania a odborníci následne vykonali všetky potrebné úkony.

Zásah hasičov pri budove parlamentu
Zásah hasičov pri budove parlamentu Foto: SITA/Anita Radi
Zásah hasičov pri budove parlamentu
Zásah hasičov pri budove parlamentu Foto: SITA/Anita Radi
Zásah hasičov pri budove parlamentu
Zásah hasičov pri budove parlamentu Foto: SITA/Anita Radi
Viac k osobe: Richard GlückTibor Gašpar
Firmy a inštitúcie: HaZZ Hasičský a záchranný zborNR SR Národná rada Slovenskej republikySMER-SD
Okruhy tém: Hasiči Parlament Podozrivá zásielka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk