Podnikanie v oblasti vonkajšej reklamy môže zaniknúť, upozorňuje asociácia a Rážovi poslala otvorený list

Podnikanie v oblasti vonkajšej reklamy môže na Slovensku zaniknúť. Upozorňuje na to v otvorenom liste ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi Asociácia vonkajšej reklamy.

Podľa asociácie v návrhu pripravovanej novelizácie stavebného zákona nie je riešená problematika vonkajšej reklamy, ktorá bola zásadným spôsobom ovplyvnená novelou stavebného zákona v roku 2021, a ktorá výrazným spôsobom zasiahla do oblasti ich podnikania z hľadiska predvídateľnosti ako aj rovnosti príležitostí.

„Táto novela jedným ustanovením zásadne zmenila platnosť existujúcich stavebných povolení vydaných stavebnými úradmi v súlade so zákonnými požiadavkami tak, že jednotne všetky doby trvania skrátila na dobu troch rokov. Táto zákonná lehota uplynie 30. apríla 2024. Od 1. mája 2024 by sa tak všetky reklamné stavby, ktoré sú súčasťou modernej architektúry a urbanizmu, stali nelegálnymi so zákonnou povinnosťou ich odstránenia. Týka sa to všetkých reklamných stavieb, teda aj tých, ktoré sú podľa iných ustanovení stavebného zákona a cestovného zákona akceptovateľné, napríklad reklamných stavieb na čerpacej stanici, pri nákupnom centre, navigačných informačných tabúľ a označení prevádzok,“ uvádza v liste asociácia.

Asociácia vonkajšej reklamy sa preto obracia na samotného ministra so žiadosťou o odstránenie následkov úpravy stavebného zákona.

„V opačnom prípade nám zostane už len možnosť domáhania sa nápravy a ochrany nášho podnikania a udržania zamestnanosti právnou cestou, a to žalobou štátu za porušenie ústavných práv na podnikanie a ochranu investícií a zároveň náhradu vzniknutých škôd za vynaložené investície a ušlý zisk,“ konštatuje asociácia.

Agentúra SITA osloví k danej téme aj ministra dopravy.