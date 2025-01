Podľa TSN postúpili Slováci do semifinále MSJ. Akú fatálnu chybu spravili Kanaďania? - FOTO, VIDEO

Kanadskej športovej mediálnej sieti TSN sa podaril poriadny omyl. Podľa Kanaďanov totiž domácich mladíkov na svetovom šampionáte juniorov nevyradili Česi, ale Slováci.

Fatálnu chybu spravili pri nadhľade sumarizačného videa na platforme Youtube, kde vedľa kanadskej vlajky nefiguruje česká, no slovenská vlajka.

Reprofoto: TSN

A boli to práve Česi, ktorí na MS hráčov do 20 rokov v Ottawe zdolali domácich 4:3 a postúpili do semifinále.

Slovenskí hokejisti síce boli tiež súčasťou štvrťfinále, no podľahli rovesníkom z Fínska 3:5 a s turnajom sa rozlúčili.