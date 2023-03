Podľa Nicholsonovej sprevádzal verejné vypočutie poslanca Klusa vo výbore silný lobing, aby nebol zvolený

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová tvrdí, že verejné vypočutie poslanca Národnej rady SR Martina Klusa vo výbore sprevádzal veľmi silný lobing, aby nebol zvolený za člena Európskeho dvora audítorov.

Lobbing na najvyšších miestach

Ako ďalej informovala na sociálnej sieti, lobing pochádzal od slovenských politikov pôsobiacich v Európskom parlamente či v Národnej rade SR. „Zdvihli telefón alebo napísali maily, aby europoslancom jednostranne vylíčili nielen zákulisné detaily Martinovej nominácie, ale aj hypotetické úvahy o jeho pokrivenom charaktere a politickej korupcii.

Odstaviť Martina pre niektorých znamenalo zarobiť body na znemožnení nominácie dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera, iným išlo čisto o pomstu,“ myslí si Ďuriš Nicholsonová. Dodala, že keď zahraniční europoslanci čítali komentáre aj otázky v súvislosti s Klusom, počula slová slovenských politikov.

Nešťastná nominácia

„Niektoré z pripomienok k nominácii Martina nejdem spochybňovať, ale odmietam hrať divadlo, že Martin Klus je toxický trafikant. Roky som s ním bola v strane Sloboda a Solidarita (SaS), stáli sme bok po boku v rôznych politických bojoch, opakovane ukázal, že je na správnej strane barikády,“ uviedla europoslankyňa.

Ďuriš Nicholsonová zároveň tvrdí, že Klusova nominácia bola od začiatku nešťastná. „Sprevádzalo ju politické dusno, hry o poslancov a celkovo také to lepkavé politické bahno. Dalo by sa diskutovať, či Martin spĺňa odborné požiadavky, preto sa do toho nejdem púšťať,“ napísala.

Manipuloval Sulík výbor?

Nezaradený poslanec Martin Klus v rozhovore pre Denník N uviedol, že dostal informácie o tom, ako sa predseda SaS Richard Sulík intenzívne pokúšal, aby jeho kandidatúra dopadla negatívne. „Je to človek, ktorý sa pokúšal dlhodobo ovplyvniť viacero europoslancov z výboru pre kontrolu rozpočtu naprieč jednotlivými politickými rodinami.“

„Evidentne sa mu to podarilo. Viem o tom, že napísal niekoľko hanopisov na rôzne miesta v Bruseli. Je to človek, s ktorým som spolupracoval, no dnes sa za to veľmi intenzívne hanbím,“ uviedol Klus. Zároveň tvrdí, že na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov bol v minulosti nominovaný SaS, aj so Sulíkovým súhlasom na koaličnej rade v roku 2021.

Nepredstaviteľný scenár

„Ako podpredseda EP na tieto obvinenia musím reagovať. Predstava, že celý výbor nepodporil pána Klusa kvôli intervencii niekoho zo slovenskej politiky, je absurdná. Vo výbore je zastúpených 16 členských krajín a 8 rôznych frakcií. Nasilu donútiť takto rôznorodú skupinu 23 MEPs, aby hlasovali „proti svojmu svedomiu“, je nepredstaviteľné,“ vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

O diplomatických kvalitách Martina Klusa šéf progresívcov nepochybuje, zároveň však poukázal na jeho nulové skúsenosti s auditom, na ktoré opakovane upozorňovali aj členky a členovia výboru. To, že niekto bol auditovaný podľa Šimečku z neho ešte nerobí audítora, podobne ako z niekoho nerobí chirurga to, že už bol dvakrát operovaný.

„Mrzí ma, že včerajšie hlasovanie je zlou vizitkou pre slovenskú vládu a chápem aj ľudské sklamanie Martina Klusa. Konšpirácie a urážanie politikov z celej Európy však nie sú cestou, ako situáciu zlepšiť. Na Slovensku máme dostatok skúsených, vysoko kvalifikovaných audítorok či audítorov. Tí nám hanbu nespravia, a europoslanci z celej Európy ich radi podporia,” uzavrel Michal Šimečka.