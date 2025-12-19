Podľa Alternatívy pre Nemecko je pôžička Ukrajine mrhaním peňazí daňových poplatníkov

Krajne pravicová a proruská strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v piatok ostro odsúdila plán Európskej únie (EÚ) poskytnúť Ukrajine pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Tvrdí, že pôžička je zbytočná, keďže Rusko podľa nej nakoniec vojnu aj tak vyhrá.
Lídri EÚ sa v noci dohodli na spoločnom úverovom mechanizme, ktorý má financovať ukrajinskú obranu proti ruskej invázii najmenej na ďalšie dva roky.
Mrhanie peniazmi
Európska únia schválila pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu, na Slovensko sa vzťahuje výnimka
Spolupredsedovia AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová zaútočili na kanceláraFriedricha Merza, ktorý mesiace presadzoval zvýšenie európskej podpory pre Kyjev. Chrupalla vyhlásil, že „kancelár mrhá peniazmi nemeckých daňovníkov na beznádejnú vojnu“ a že Rusko po víťazstve „nezaplatí žiadne reparácie“.
Weidelová dodala, že finančná pomoc „zmizne v jednom z najskorumpovanejších štátov sveta“. Podľa nej Merz plytvá miliardami „v čase, keď jeho vlastná krajina upadá“.
Obnova vzťahov s Ruskom
AfD tvrdí, že Nemecko by sa malo usilovať o „návrat k priaznivým vzťahom s Ruskom“. Strana, ktorá bojuje proti establišmentu a migrantom a je dlhodobo naklonená Moskve, sa vo februárových voľbách stala najsilnejšou opozičnou silou a v prieskumoch si drží stabilnú podporu.
Ostatné nemecké strany AfD opakovane obviňujú z šírenia kremeľskej propagandy a presadzovania ruských záujmov. Vnútri AfD však prebiehajú spory medzi tými, ktorí presadzujú otvorene proruský kurz, a tými, ktorí sa orientujú na podporu amerického prezidentaDonalda Trumpa.