Bude to stačiť? Nemecko ponúka milión eur za informácie o ľavicových extrémistoch zodpovedných za berlínsky blackout

Nemecko ponúka odmenu vo výške jedného milióna eur za informácie, ktoré by viedli k zadržaniu podozrivých ľavicových extrémistov, ktorých podpaľačský útok zo začiatku januára spôsobil rozsiahly výpadok elektriny v Berlíne. Oznámil to v utorok minister vnútra Alexander Dobrindt.
Blackout
Počas „blackoutu“ po útoku na vedenie vysokého napätia ostalo uprostred zimy približne 45‑tisíc domácností a 2 200 podnikov v juhozápadnej časti nemeckej metropoly takmer týždeň bez elektriny.
V Berlíne obnovili dodávky elektriny po niekoľkodňovom výpadku spôsobenom ľavicovými extrémistami
Polícia pátra po členoch skupiny „Vulkangruppe“ (Skupina Vulkán), ktorá sa k útoku prihlásila v niekoľkých online vyhláseniach. Dobrindt vyhlásil, že štát je pripravený „zasadiť protiúder“. „Je správne zdôrazniť vážnosť situácie odmenou takéhoto rozsahu,“ povedal.
Aktívni od roku 2011
Podľa Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) je skupina aktívna od roku 2011 a stojí za viacerými podpaľačskými útokmi v Berlíne a okolí. Prihlásila sa aj k dvom sabotážnym akciám namiereným proti továrni na elektromobily Tesla pri Berlíne.
Minister oznámil, že polícia spustí informačnú kampaň, ktorá má pomôcť získať tipy na dolapenie páchateľov. Zároveň prisľúbil zintenzívniť boj proti ľavicovému extrémizmu a vyzval na rozšírenie policajných právomocí pri využívaní technológií na rozpoznávanie tvárí a zbere digitálnych dát.