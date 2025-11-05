Pochod v Bratislave si vyžiada obmedzenia, polícia bude situáciu aktívne usmerňovať

Ktoré ulice čaká výrazné obmedzenie?
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policajné auto, polícia
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková
Bratislava Regionálne správy Regionálne správy z lokality Bratislava

Polícia informuje o obmedzeniach v súvislosti so stredajším verejným zhromaždením a pochodom, ktoré sa bude konať od 17:00 v širšom centre Bratislavy. Bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková upozorňuje na možnosť výrazného dopravného obmedzenia, najmä v blízkosti Námestia Nežnej revolúcie, Námestia SNP, Hurbanovho námestia, Suchého mýta, Hodžovho námestia, Obchodnej ulice, Kollárovho námestia, Námestia 1. mája a Námestia Slobody.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Dopravní policajti budú situáciu v cestnej premávke aktívne usmerňovať, riadiť a zabezpečovať odklon individuálnej aj hromadnej dopravy,“ uvádza polícia. Vodičov upozorňujú na možné zdržanie a účastníkov cestnej premávky žiadajú, aby sa v čase konania zhromaždenia a pochodu vyhli prejazdu cez uvedené ulice a využili alternatívne trasy. Rovnako apelujú na vodičov, aby sa riadili pokynmi polície.

Viac k osobe: Silvia Šimková
Okruhy tém: Bratislava bratislavská polícia Dopravné obmedzenia Pochod verejné zhromaždenia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk