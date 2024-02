Počet kandidátov na prezidenta klesol na desať, Švec nesplnil zákonom stanovené náležitosti

Podpredseda Národnej rady SR Peter Žiga podpísal rozhodnutie, ktorým nebol prijatý návrh na kandidáta na prezidenta SR Róberta Šveca.

Nesplnené náležitosti

Ten svoj návrh do voľby prezidenta SR doručil do Národnej rady SR 30. januára, a to vo forme petície, ktorá podľa zákonných ustanovení musí obsahovať podpisy od aspoň 15 000 občanov SR s právom voliť do Národnej rady SR.

Kancelária Národnej rady SR informovala, že komisia zriadená z rozhodnutia vedúceho Kancelárie NR SR po preskúmaní návrhu zistila, že doručený návrh nesplnil zákonom stanovené náležitosti, a preto odporučila neprijať návrh Róberta Šveca do voľby prezidenta SR.

Nedostatok podpisov

V prípade jeho nesúhlasu s týmto rozhodnutím sa môže obrátiť na súd, s ktorým bude NR SR plne spolupracovať a poskytne mu všetky príslušné dokumenty.

Kandidát na prezidenta potrebuje na kandidatúru podľa ústavy minimálne 15 podpisov od poslancov parlamentu, alebo prinajmenšom 15-tisíc podpisov od občanov. Podľa medializovaných informácií Róbert Švec, predseda Slovenského hnutia obrody, nemal dosť podpisov.