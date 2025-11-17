Počasie sa dnes zmenilo, výstraha pred snežením platí pre 45 okresov a 41 má žlté varovanie pred dažďom - FOTO

Počasie na dnes (pondelok) 17. novembra, zajtra (utorok) aj dlhodobá predpoveď na 7 dní a výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Na dnes, pondelok, vydali meteorológovia aj výstrahu pred snežením.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Počasie na Slovensku sa poriadne vyblázni a meteorológovia na dnes (pondelok) vydali viaceré výstrahy prvého stupňa. V priebehu týždňa aj poriadne prituhne a teploty pôjdu pod nulu, najchladnejšie bude stredajšie ráno.

Ako v relácii Najlepšie počasie na TV Joj podotkol hydrológ Michal Hazlinger, zrážky sa vyskytli už aj v nedeľu, ale viac ich bolo len na východe Slovenska, na ostatnom území boli slabé. „Čo ale zrážky nestihli v nedeľu, stihnú v pondelok pretože sa na nás natlačí frontálny systém a bude pršať, pršať a pršať,“ priblížil.

Počasie na dnes (pondelok)

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na informuje, že v pondelok postúpi od severozápadu nad naše územie zvlnený studený front, ktorý sa bude prechodne aj aj vlniť a vyvolá aj výdatnejší dážď.

Na väčšine nášho územia v pondelok spadne 7 až 25 mm zrážok, ale lokálne to môže byť aj viac a najviac zrážok na väčšej ploche by malo spadnúť na strednom Slovensku a na Spiši, ojedinele až do 45 mm.

— Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Pre ktoré okresy platí výstraha pred dažďom?

Varovanie prvého stupňa pred dažďom je v pondelok vydané od 6.00 do 18.00 pre 41 okresov (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca, Žilina)

Výstraha prvého stupňa pred dažďom je v pondelok od 6.00 do 18.00 vydaná pre 41 okresov Slovenska. Foto: www.shmu.sk.

Najvyššia denná teplota v pondelok 7 až 12, na juhu ojedinele do 14 a na horách vo výške 1500 m bude ráno okolo 5, ale k večeru už pokles na mínus 3 stupne Celzia.

— Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha pred silným vetrom

V pondelok môže na niektorých miestach aj silno fúkať a pre 24 okresov je vydaná aj výstraha prvého stupňa.

Pre okresy Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Trebišov a Vranov na Topľou platí od 17.00 do 23.00 a miestami sa tu môže vyskytnúť vietor, ktorý krátkodobo (v nárazoch) dosiahne rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a ojedinele sa očakáva aj vietor o priemernej rýchlosti 50 kilometrov za hodinu.

Od 14.00 do 22.00 sú žlté okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. „Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu a ojedinele sa očakáva vietor o priemernej rýchlosti okolo 45 kilometrov za hodinu,“ upozorňuje SHMÚ.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je vydaná pre 24 okresov Slovenska. Foto: www.shmu.sk.

Silno fúkať môže aj na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice a Tvrdošín, pre ktoré je žlté varovanie vydané od siedmej ráno do 23.00. „V polohách nad pásmom lesa sa miestami prechodne očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu), t.j. až víchrica,“ informujú meteorológovia.

Na pondelok meteorológovia vydali aj varovanie prvého stupňa pred silným vetrom na horách. Foto: www.shmu.sk.

Kde na Slovensku bude snežiť?

  • sa dočítate na ďalšej strane (výstraha prvého stupňa je vydaná pre 45 okresov)

