Jeden deň 17 stupňov, potom aj mrazy v nížinách. Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na 30 dní - FOTO

Martin v utorok na bielom koni neprišiel a ako podotkol meteorológ Peter Jurčovič, naposledy sa to na Slovensku stalo v Poprade v roku 2017 a v Bratislave či Košiciach to bolo tak v roku 2007. Počasie nám tento týždeň ešte prinesie hmly a na niektorých miestach teplota vystúpi jeden deň aj na 17 stupňov Celzia.
Meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj priblížil pranostiky, ktoré sa s Martinom spájajú: „Ak svieti na Martina slnce jasné, to tuhú zimu znamená“, „Ak hus na Martina po ľade chodí, zas okolo Vianoc v kaluži sa brodí“, „Budúci nám zimu hneď na Martina zvestuje pečená v mise husacine“ alebo „Ak je na Martina hmlisto, bude mierna zima isto“.
Pred hmlou meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú aj dnes a pre celú krajinu vydali do stredy 10.00 ráno varovanie prvého stupňa. „Miestami sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 m,“ informujú na svojom webe s tým, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
Počasie na dnes (streda)
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča prevažuje v Európe momentálne pomerne pekné počasie. „Je tu rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu a tá tlaková výš sa bude pomaly presúvať na východ či severovýchod,“ priblížil s tým, že ešte tu máme dve tlakové níže. „Prvá je už viac-menej mimo dosahu nášho územia, druhá, nad Atlantickým oceánom, je spojená s tlakovou nížou úplne na severe a toto všetko bude vplývať na vývoj počasia v najbližších dňoch,“ doplnil.
Ako predpovedá, najprv pôjde preč spomínaná tlaková výš, od juhu sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu a teplota by mohla vystúpiť na niektorých miestach aj na 17 stupňov Celzia. „Potom budeme sledovať, čo sa deje na severe, pretože odtiaľ bude prichádzať studený vzduch a bude sa to tak striedať, raz teplý vzduch a raz zase studený,“ povedal.
Podľa predpovede SHMÚ, je dnes (v stredu) bude Slovensku oblačno až zamračené, ale ojedinele na viacerých miestach sa postupne oblačnosť zmenší. Na východe sa môže vyskytnúť slabé zrážky, ale iba výnimočne.
Najvyššia denná teplota v stredu dosiahne 8 až 13, pri pretrvávajúcej nízkej oblačnosti alebo hmle okolo 6 a na horách vo výške 1500 m budú okolo 3 stupne Celzia.
Predpoveď na zajtra (štvrtok)
Meteorológ Peter Jurčovič predpovedá, že hmly nás ešte vo štvrtok ani v piatok ešte neopustia. SHMÚ vydal varovanie prvého stupňa od stredy 18.00 do štvrtku dopoludnia 10.00.
Medzi oblasťou vysokého tlaku so stredom nad juhovýchodnou Európou a centrálnym Stredomorím a rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku siahajúcou zo Škandinávie nad Pyrenejský polostrov k nám bude prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch.
Vo štvrtok cez deň podľa predpovede SHMÚ bude 5 až 10 stupňov Celzia, ale pri slnečnom počasí miestami môže byť aj 12. Meteorológ Peter Jurčovič na grafike pre štvrtok ukázal 7 až 15 stupňov Celzia.
Aké počasie bude v piatok a cez víkend?
V piatok k nám podľa predpovede SHMÚ po prednej strane tlakovej níže nad západnou Európou bude od juhozápadu pokračovať prílev teplého vzduchu, ale podľa meteorológa Petra Jurčoviča už bude vlhkejší a môžu sa vyskytnúť aj prvé zrážky. Bude to však najteplejší deň z nadchádzajúcich siedmich – na niektorých miestach môže teplota vystúpiť aj na 16 či 17 stupňov Celzia.
Ako povedal meteorológ Peter Jurčovič, najviac by malo pršať v sobotu a v nedeľu. „Samozrejme na hrebeňoch Tatier bude snežiť,“ doplnil. SHMÚ uviedol, že v sobotu bude od severu do našej oblasti postupovať studený front spojený s tlakovou nížou nad Barentsovým morom a za ním sa nad Poľsko presunie stred tlakovej výše. „Obdobie od nedele do utorka bude ako celok teplotne nadnormálne,“ hodnotia meteorológovia zo SHMÚ, ktorý na rozdiel od Petra Jurčoviča, ako je vidieť na ich grafickej predpovedi, očakávajú najviac zrážok v pondelok.
Dlhodobá predpoveď počasia na 30 dní
V pondelňajšej predpovedi meteorológ Peter Jurčovič ukázal aj dlhodobú predpoveď počasia na 30 dní. „Ďalší týždeň bude zase spojený s premenlivým počasím, budú sa vyskytovať časté zrážky a potom zase príde ochladenie prípadne priemerné teploty,“ podotkol. Na konci novembra a začiatok decembra však už predpovedá aj mrazy v nížinách.