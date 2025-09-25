Počasie prinieslo ochladenie a dážď. Meteorológ priblížil, kedy príde babie leto? - FOTO

Počasie na Slovensku sa po troch horúcich letných dňoch zmenilo. Teploty v utorok klesli na niektorých miestach aj o 10 či 15 stupňov Celzia. Mnohí sa preto isto pýtajú, či nás na dlhšiu dobu čaká takéto jesenné počasie a dážď alebo sa ešte vyčasí a môžeme sa tešiť, že príde babie leto.
Už v priebehu utorka sme tak podľa meteorológa Daniela Cibulu naplno pocítili astronomickú jeseň. „Výrazne sa ochladilo najmä v západnej polovici krajiny, kde ešte v pondelok teplota dosahovala tridsiatku, ale v utorok to už bolo lokálne len 17 stupňov Celzia,“ priblížil v relácii Najlepšie počasie na TV Joj s tým, že v utorok ešte na východe Slovenska boli lokality s letným dňom, najmä v častiach Dolného Zemplína. „Ešte pred frontom pri polojasnom počasí tu bolo až do 27 stupňov Celzia,“ informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook.
Výrazné ochladenie priniesol zvlnený studený front a ako priblížili meteorológovia, pozoruhodné bolo aj porovnanie teplôt a ich zmena v priebehu jedného dňa, keďže v pondelok popoludní teplota vystúpila na 25 až 30 stupňov Celzia.
„V utorok sme pociťovali najvýraznejšie ochladenie na severe a západe krajiny, kde bolo oproti pondelku chladnejšie väčšinou o 10 až 15 stupňov Celzia, naopak, najnižší teplotný rozdiel bol na krajnom východe krajiny, kde bolo chladnejšie len o zhruba dva stupne Celzia,“ uvádza SHMÚ.
Počasie na dnes (štvrtok)
Silná zrážková činnosť je podľa hydrológa Michala Hazlingera aktuálne v centrálnej Európe. „Sú skôr výdatné mimo nášho územia, lokálne či už v Taliansku alebo vo Švajčiarsku je to aj vyše 50 mm, pričom u nás za 24 hodín len málokde prekročili 20 mm hranicu,“ opísal situáciu v už spomínanom jojkárskom počasí.
Meteorológ Jurčovič predpovedá ochladenie a dážď. Naplní sa pranostika „čapicu na uši“?
Ako sa podľa hydrológa Michala Hazlingera bude ďalej tlaková níž pretáčať, tak stále bude prinášať novú a novú várku zrážkovej činnosti, takže tak skoro sa nám počasie nezlepší.
„Tá tlaková níž je vo vyšších vrstvách atmosféry, pri zemi je skôr oblasť nízkeho tlaku vzduchu a tá sťahuje zo severu chladnejší vzduch, ale našťastie jeho veľká väčšina ide do priestoru severovýchodne od nás, ale časť prepadáva aj k nám, a preto sme sa v stredu len s námahou dostávali na hranicu 20 stupňov Celzia a ani sme ju neprekonali,“ povedal hydrológ Michal Hazlinger.
Vo štvrtok ešte teplota klesne viac a bude podľa hydrológa Michala Hazlingera dostať sa cez 15-stupňovú hranicu. „Ale sľubujem, že to je dno od ktorého sa odrazíme a tie nasledujúce dni už budú teplejšie,“ podotkol.
Aj vo štvrtok tak podľa predpovede SHMÚ bude na Slovensku oblačno až zamračené a na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky a dážď. „V priebehu noci treba očakávať viac zrážok v západnej polovici územia, cez deň sa tá zrážková činnosť presunie na stredné Slovensko a potom postupne aj na východ krajiny,“ priblížil hydrológ Michal Hazlinger.
Najvyššia denná teplota dosiahne 12 až 17, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši okolo 10 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 7 stupňov Celzia.
Predpoveď počasia na zajtra (piatok)
Ani v piatok sa ešte počasie príliš nezlepší, ako uvádza SHMÚ na svojom webe, naďalej má byť chladno s oblačnosťou aj zrážkami, ale postupne už môže byť oblačnosť aj zmenšená.
„Medzi rozsiahlou tlakovou výšou so stredom nad Pobaltím a oblasťou nižšieho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím a Alpami sa začne v našej oblasti zvlnené frontálne rozhranie rozpadávať,“ priblížili meteorológovia.
Najvyššia denná teplota sa v piatok vyšplhá na 12 až 17 stupňov Celzia, ale na Zemplíne môže byť ojedinele teplejšie.
Kedy sa počasie na Slovensku zlepší?
Už v sobotu sa však počasie zlepší a hydrológ Michal Hazlinger predpovedá, že na východe Slovenska by už mohla denná teplota vystúpiť aj na 20 stupňov Celzia. „Od nedele to už zoberie do rúk naplno tlaková výš, čo ale žiaľ bude viesť k tomu, že ako sa vyjasní, tak padnú nočné teploty, v dolinách a kotlinách len tesne nad bod mrazu,“ uviedol.
Maximálne denné teploty však poskočia, na niektorých miestach na spomínaných 20 stupňov Celzia. Ako ukazuje grafická predpoveď SHMÚ v nedeľu môže byť niekde dokonca ešte o stupeň viac. „Nie je to najkrajšie počasie na svete, ale postupne sa bude zlepšovať,“ podotkol hydrológ Michal Hazlinger.
Kedy príde babie leto?
Mnohí sa isto zamýšľate nad tým, kedy nás tento rok čaká babie leto. Meteorológ Pavol Beránek zo SHMÚ v pondelkových Televíznych novinách na TV Markíza uviedol, že babieho leta sa isto dočkáme.
„Môže prísť niekedy na začiatku októbra alebo v jeho priebehu,“ povedal a pripomenul minulý rok, kedy začalo až v polovici októbra, ale bolo doslova ukážkové a trvalo do konca októbra až začiatku novembra. „Naozaj to bolo veľmi pekné babie leto, ale začalo pomerne neskoro,“ doplnil.
Podotkol, že najtypickejším mesiacom pre babie leto je október a tak podľa neho nič ešte nie je stratené a s najväčšou pravdepodobnosťou ešte môže prísť.
Čo je babie leto? Vzniká vtedy, keď sa nad naším územím vytvorí alebo udrží tlaková výš
Spôsobí:
stabilné a suché počasie – vzduch klesá, mraky sa netvoria, takže je veľa slnka
nranné hmly – hlavne pri riekach a v dolinách, ktoré sa po dopoludní často rozplynú
veľký rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami – cez deň môže byť aj 20 stupňov Celzia, ale ráno pokojne len päť
dlhšie trvanie – niekedy pár dní, inokedy aj dva týždne
Typické znaky babieho leta:
dni sú ešte príjemne teplé, hoci rána a večery už bývajú chladnejšie
obloha je často jasná, bez výrazných zrážok
vzduch je suchý a pokojný
príroda už má jesenné farby (žltnutie a červenanie listov), ale počasie pripomína leto