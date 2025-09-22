Meteorológ Jurčovič avizuje výraznejšie ochladenie a dážď. Naplní sa pranostika „čapicu na uši“?

Počasie dnes ešte na Slovensko prinieslo letné teploty a na niektorých miestach môže byť dokonca až 31 stupňov Celzia, ale od západu už prichádza zmena. Výrazne sa ochladí, pribudnú aj zrážky a meteorológ Peter Jurčovič hovorí, že pranostika „Po svätom Matúši čapicu na uši“ sa môže, naozaj, veľmi ľahko splniť.
Teplotné rekordy
Víkend bol na Slovensku mimoriadne horúci a na viacerých miestach bol zaznamenaný tropický deň, teda 30 a viac stupňov Celzia. „Tropické dni (na krajnom severe letné dni) sa v poslednej septembrovej dekáde vyskytujú veľmi zriedkavo, niektoré stanice už zaznamenali aj rekordne vysoké hodnoty, ide tak o mimoriadny jav,“ priblížili situáciu meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
Už v piatok 19. septembra meteorológovia zo SHMÚ avizovali, že nás čakajú horúce tri dni. „V sobotu popoludní dosiahne teplota nad našim územím v hladine 850 hPa (cca 1600 m n.m.) väčšinou 17 až 20 stupňov Celzia, na druhú polovicu septembra sú to veľmi vysoké hodnoty, v lete pri takýchto číslach dosahujeme v najteplejších lokalitách bežne aj 37 stupňov Celzia,“ avizovali s tým, že v tomto ročnom období kvôli kratšiemu a slabšiemu slnečnému svitu však takto teplo nebude.
Pripomenuli však 18. september 2015, kedy nad juhovýchodným Slovenskom bola teplota v 850 hPa okolo 20 stupňov Celzia a vo Východoslovenskej nížine bolo na viacerých miestach okolo 34 stupňov Celzia. „V Michalovciach teplota cez deň vystúpila na 34,9 stupňov Celzia,“ priblížili.
Počasie na dnes (pondelok)
Meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj uviedol, že v nedeľu sme mali v kalendári posledného významného septembrového patróna svätého Matúša, s ktorým sa spájajú viaceré pranostiky, ako napríklad „Na svätého Matúša lastovička nás opúšťa“ alebo aj „Ak je na Matúša jasno, bude dobré víno“ či „Svätý Matúš dni skráti a schladí“.
Keď sa pozrieme na predpoveď počasia, tak posledná pranostika sa naplní. „V priebehu týždňa príde k dosť veľkému ochladeniu a na severe Slovenska sa hodí pripomenúť, že už aj čapicu na uši,“ povedal Peter Jurčovič v spomínanom počasí na Jojke čím narážal na ďalšiu pranostiku „Po svätom Matúši čapicu na uši“.
V pondelok však na Slovensku máme na Slovensku ešte jasno až polojasno a mimoriadne teplo. „Vo veľmi teplom vzduchu zasahuje od východu do našej oblasti slabnúca tlaková výš,“ informuje SHMÚ na svojom webe.
Najvyššia denná teplota v pondelok dosiahne 24 až 29, v Podunajskej nížine bude miestami do 31 a na horách vo výške 1500 m okolo 17 stupňov Celzia.
Predpoveď počasia na zajtra (utorok)
Od západu sa však podľa meteorológa Petra Jurčoviča už k nám približuje zvlnený studený front a v priebehu utorka by už mal zasiahnuť aj naše územie.
Za studeným frontom príde k ochladeniu, najmä v západnej Európe to pocítime dosť výrazne a aj na našom území by to malo byť chladnejšie, ale to bude pravdepodobne až v druhej polovici týždňa.
Podľa predpovede SHMÚ má byť v utorok jasno až polojasne a od západu postupne pribudne oblačnosť. „V noci ojedinele, cez deň postupne miestami, dážď, prehánky a vyskytnúť sa môžu aj búrky,“ informujú meteorológovia.
Najvyššia denná teplota zajtra (v utorok) vystúpi na 19 až 26 (na krajnom západe), ale v Žilinskom kraji a na hornom Spiši bude väčšinou len 12 až 19 stupňov Celzia.
Dlhodobá predpoveď na sedem dní
Studený front by sa mal podľa meteorológa Petra Jurčoviča prejaviť v západnej časti Slovenska, a to aj so zrážkami. „Na východ by to malo prísť o jeden, dva dni neskôr,“ predikuje s tým, že denné teploty postupne klesnú a v sobotu bude maximálne 20 stupňov Celzia. „Takže oproti tejto nedeli je to dosť výrazný rozdiel,“ poznamenal s tým, že tá pranostika „Po svätom Matúši čapicu na uši“ sa môže, naozaj, veľmi ľahko splniť.
Aj grafická predpoveď počasia SHMÚ ukazuje na sobotu maximálne o jeden stupeň viac, ale na nedeľu to potom je už iba dvadsiatka a nočné teploty môžu v tomto týždni klesnúť až k dvom či trom stupňom Celzia.