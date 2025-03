Počasie na Slovensku sa mení, môže pršať krvavý dážď a niektoré okresy majú žltú výstrahu

V sobotu bolo na viacerých miestach slnečno, ale počasie sa mení a treba očakávať viac zrážok. Meteorológovia vydali pre niektoré okresy aj výstrahu prvého stupňa a nad Slovenskom sa opäť nachádza saharský prach.

Ako na svojom webe informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), v sobotu k nám od západu zasahovala brázda nízkeho tlaku vzduchu a súčasne k nám od juhozápadu postupoval teplý front. Najvyššia denná teplota dosiahla 12 až 17 stupňov Celzia.

Výstraha pred silným vetrom

Meteorológovia stále varujú pred silným vetrom a varovanie prvého stupňa je v sobotu do 19.00 vydané pre okres Malacky, do 20.00 pre okresy Nitra, Hlohovec a Piešťany a až do polnoci pre okresy Myjava, Senica aj Skalica, ktoré sú žlté až do nedele 22.00

Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom. Foto: www.shmu.sk

Aké bude počasie v nedeľu?

V noci zo soboty na nedeľu teplota klesne na 7 až 2, v južnej polovici západného Slovenska bude miestami do 9 stupňov Celzia. Na mnohých miestach podľa predpovede SHMÚ treba očakávať dážď alebo prehánky, od zhruba 1200 m, postupne od cca. 1600 m, aj sneženie. „Na juhozápade zrážky len ojedinele,“ priblížili.

Ako ďalej informuje SHMÚ na svojom webe, v nedeľu bude od západu do našej oblasti zasahovať tlaková níž a s ňou spojený frontálny systém bude ovplyvňovať počasie aj u nás. Bude oblačno až zamračené a postupne sa na viacerých miestach rozprší, výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky a od cca 1700 m sa môže vyskytnúť aj sneženie. „Na juhozápade popoludní zrážky len ojedinele a miestami polooblačno až oblačno,“ doplnili meteorológovia.

Najvyššia denná teplota sa v nedeľu vyšplhá na 7 až 14, v južnej polovici západného Slovenska bude 14 až 21 a na horách vo výške 1500 m okolo 2 stupne Celzia.

Nad Slovenskom aj saharský prach

Portál iMeteo.sk upozornil, že nad Slovenskom sa opäť nachádza aj saharský prach a keďže sa očakáva dážď, tak ten ho bude postupne sťahovať k zemi.

„Počas večerných a nočných zrážok nad Slovenskom spadne okolo 30 mgr/m3 saharského prachu, rovnaké množstvo saharského prachu bude padať so zrážkami aj počas nedele či pondelka,“ uvádza spomínaný meteorologický web.

Autá či okná tak budú opäť mierne špinavé. „Keď takýto dážď dopadne na povrchy, pôsobí žltým, oranžovým až červeným dojmom v závislosti od zloženia piesku aj preto si vyslúžil laické pomenovanie ‚krvavý dážď‘,“ dodal.