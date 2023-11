Počasie na dnes (utorok 14. november): Bude teplo, ale na horách v 11 okresoch hrozí aj víchrica

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na utorok 14. novembra výstrahy pred silným vetrom na horách.

Víchrica a silná víchrica

Druhý stupeň varovania platí do 12.00 pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. „Miestami sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 95 kilometrov za hodinu, t.j. silná víchrica,“ upozorňuje SHMÚ.

Výstrahy prvého a druhého stupňa na horách vydané na utorok 14. novembra 2023. Foto: www.shmu.sk

Pre okresy Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina platí po celý deň výstraha prvého stupňa. Rýchlosť vetra tu podľa meteorológov môže miestami krátkodobo v nárazoch byť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo môže byť priemerná 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.

Pre okresy, kde je do obeda vydané varovanie druhého stupňa, potom platí po celý deň prvý stupeň.

Oblačno, zamračené a teplo

Ako uvádza SHMÚ na svojom webe, „cez naše územie postupuje ďalej na východ frontálny systém spojený s tlakovou nížou so stredom nad Dánskom, neskôr Baltským morom“.

Utorok je oblačno až zamračené a miestami sa vyskytne slabý dážď a to najmä predpoludním. „Na východe

je spočiatku lokálne hmlisto ojedinele aj s mrholením,“ priblížil meteorológovia. Spadnúť môže do 2 mm zrážok a vo vysokých polohách môžu pribudnúť do 2 cm snehu.

Predpoveď počasia na utorok 14. novembra 2023. Foto: www.shmu.sk

Čo sa týka teplôt, ako uvádza SHMÚ, má byť teplo. Najvyššia teplota vystúpi na 8 až 13, na juhozápade bude do 16 stupňov Celzia. Na horách výške 1500 m sa vyšplhá na okolo 3 stupne Celzia.

Fúka západný vietor o rýchlosti 10 až 30 kilometrov za hodinu, ale v nárazoch môže ojedinele dosiahnuť aj rýchlosť okolo 50 kilometrov za hodinu. „V Above a na Zemplíne sa očakáva južný vietor do 20 kilometrov za hodinu,“ doplnil SHMÚ.

Ako sme už uviedli na horách a nad pásmom lesa zafúka búrlivý vietor a hrozí silná víchrica.