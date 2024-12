Počas prestížneho škótskeho derby skončil za mrežami jeden z fanúšikov. Čím sa previnil? - VIDEO

Jeden z fanúšikov skončil v rukách strážcov zákona počas prestížneho duelu najvyššej škótskej futbalovej súťaže medzi klubmi z Edinburghu – Hearts a Hibernianu. Jeden z priaznivcov „sŕdc“ sa nezdržal rasistických urážok na adresu súperovho náhradníka.

Rýchla reakcia

Incident sa udial už v 10. minúte súboja, keď hráči Hibernianu otvorili skóre duelu a napokon zvíťazili 2:1. Obeťou urážok zo strany fanúšika tímu bol Jordan Obita.

Zástupcovia Hibernianu prostredníctvom vyhlásenia uviedli, že fanúšik bol „vykázaný zo štadióna a zatknutý v súvislosti s údajným incidentom rasizmu“ a poďakovali sa rivalovi za „rýchlu reakciu“ na štadióne Tynecastle Park.

Ocenenie od trénera

Predstavitelia Hearts odsúdili rasizmus a akékoľvek hrubé správanie. Tréner Hibernianu David Gray ocenil Obitu za to, že sa nechal ovplyvniť údajnými urážkami a podal skvelý výkon po svojom nástupe na ihrisko v 85. minúte.

„Na niečo také vo futbale nie je miesto a riešilo sa to. Najdôležitejšie je, že Jordan bol na ihrisku a bol fantastický, keď nastúpil. Je dôležité zaistiť, aby to ľudí neovplyvňovalo. Pokiaľ ide o mňa, je to neprijateľné,“ povedal kouč Gray pre britskú televíziu Sky Sports.