Počas bojov zahynul na fronte sólista baletu Odeskej opery, k armáde sa pridal hneď na začiatku vojny

Počas bojov na ukrajinskej frontovej línii zahynul sólista baletu Odeskej opery. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na baletnú spoločnosť.

Tridsaťjedenročný Rostyslav Jančyšen zahynul počas bojovej misie, informovala spoločnosť sídliaca v ukrajinskom prístavnom meste na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook.

„Rostyslav pôsobil v Odeskej opere viac ako desať rokov a v prvých dňoch vojny sa pridal k Ozbrojeným silám Ukrajiny, aby hrdinsky bránil Ukrajinu, ktorú miloval viac ako čokoľvek! V dôsledku toho vymenil baletné piškóty za vojenské bagandže a hudbu jeho obľúbených vystúpení nahradil zvuk mínometnej paľby,“ uviedla opera.

