Po trojmesačnej pauze sa krídelník Saka vracia do zostavy lodýnskeho Arsenalu - FOTO

Anglický futbalový krídelník Bukayo Saka je pripravený na návrat do zostavy londýnskeho Arsenalu po trojmesačnej pauze spôsobenej zranením zadného stehenného svalu. Tréner Mikel Arteta to potvrdil v pondelok pred zápasom proti Fulhamu.

Dvadsaťtriročný Saka v tejto sezóne strelil naprieč všetkými súťažami deväť gólov, no za „The Gunners“ nehral od 21. decembra 2024.

„Bukayo je pripravený. Za nami sú už všetky opatrné kroky a teraz ide o to, aby sme ho nasadili na ihrisko v správnych momentoch. On však tlačí na to, pretože naozaj chce,“ uviedol Arteta.

Na otázku, či Saka môže nastúpiť už v utorok proti Fulhamu v základnej zostave, Arteta odpovedal: „Áno, áno.“

„Bukayo je obrovská zbraň. Vieme, aký vplyv má na tím a aká dôležitá je jeho úloha a prínos pre náš úspech. Je skvelé mať ho späť,“ dodal Arteta.

Arsenal je aktuálne druhý v tabuľke Premier League s mankom dvanástich bodov na vedúci FC Liverpool. Do konca sezóny zostáva odohrať ešte 9 duelov, Londýnčania sú tak prakticky už von z hry o titul. Stále sú však vo štvrťfinále Ligy majstrov a 8. apríla hostia na nich čaká prvý duel proti španielskemu obhajcovi trofeje Realu Madrid.

Návrat Saku je veľkým povzbudením pre kormidelníka Artetu, ktorý v posledných týždňoch trpel nedostatkom útočnej sily, keďže Kai Havertz aj Gabriel Jesus sú mimo hry vôli dlhodobým zraneniam.