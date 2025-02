Rana pre londýnsky Arsenal. O titul možno bude bojovať bez ofenzívnej opory - FOTO

Anglický futbalový klub Arsenal Londýn bojuje v Premier League 2024/2025 o majstrovský titul, no pravdepodobne až do konca sezóny nemôže rátať so službami nemeckého útočníka Kaia Havertza.

Dvadsaťpäťročný rodák z Aachenu sa zranil počas sústredenia svojho klubu v Dubaji. Po návrate do Anglicka ho čakajú detailné vyšetrenia. Prvotné odhady hovoria o natrhnutom zadnom stehennom svale a hrozí mu predčasný koniec sezóny.

Vedenie Arsenalu ešte celú záležitosť nekomentovalo. Možná dlhá absencia by znásobila problémy trénera Mikela Artetu, keďže „The Gunners“ počas januárového prestupového obdobia nezískali posilu do ofenzívy. Záujem pritom mal o Ollieho Watkinsa z konkurenčnej Aston Villy.

Havertz mal byť lídrom Arsenalu do konca sezóny, pričom Arteta dokonca povedal, že je možné, že nemecký reprezentant bude musieť odohrať každý zápas. Pre zranenie sú aktuálne mimo Gabriel Jesus aj Bukayo Saka, hrať nemôže ani Gabriel Martinelli.

Aktuálne sú vpredu dispozícii len Leandro Trossard, Raheem Sterling a Ethan Nwaneri.

Havertz v tomto ročníku 15 gólov v 34 vystúpeniach. Arsenal je v tabuľke Premier League druhý, za vedúcim FC Liverpool o šesť bodov a odohral o jeden zápas viac. Na domáci majstrovský titul čaká už 21 rokov.