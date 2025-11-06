Pľuščenko poslal svojho syna vystupovať aj napriek vysokej horúčke. Ten poprel, žeby ho neskôr previezli do nemocnice

Jevgenij Pľuščenko
Jevgenij Pľuščenko má medailu zo štyroch zimných olympijských hier. Foto: SITA/AP
Alexander Pľuščenko je dvanásťročný syn legendárneho ruského krasokurčuliara Jevgenija. Aj on sa venuje tomu, čo miloval jeho otec a mal množstvo úspechov počas svojej kariéry.

Počas predstavenia „Šípková Ruženka“ v Petrohrade mal údajne vystupovať na ľade s teplotou 39 stupňov a neskôr bol odvezený sanitkou do nemocnice.

Údajne ho jeho otec Jevgenij nemal kým nahradiť, tak ho tam poslal napriek ťažkostiam. Informoval o tom web sport-express.ru.

Rozhodnutie podporila aj mama

„Celú noc mal teplotu, zrážali mu ju, bolo mu zle, bol v hroznom stave. Ale nemali sme na výber, musel korčuľovať. Spomínam si na seba – musel som korčuľovať v takýchto situáciách.

Jeho mama Jana správne povedala: ´A čo ak by boli majstrovstvá sveta a ty si v takom stave? Niet inej možnosti!´

Existujú samozrejme iné metódy, silnejšie tabletky. Ale napumpovali sme ho všetkými možnými liekmi a on korčuľoval ako hrdina,“ povedal Pluščenko starší po šou.

Chcel potešiť otca

Syn Alexander však o deň neskôr poprel správu o hospitalizácii po šou pre zvýšenú teplotu.

„Ahoj všetci. Som v poriadku. Všetci píšu, že ma odviezla sanitka, ale nikam ma neodviezli, v nemocnici som nebol. Len prišli, aby ma vyšetrili.

Čo sa týka toho, že som vystúpil na šou s teplotou. Bolo to moje osobné rozhodnutie, pretože ma nemal kto nahradiť. Navyše to bol deň 43. narodenín môjho otca,“ povedal vo videu na sociálnej sieti podľa uvedenej webstránky v novom článku.

