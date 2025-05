Platíte prsteňom? Na Slovensku rastie záujem o technológiu, ktorá mení každodenné nákupy na zážitok

Platobné prstene si získavajú čoraz väčšiu obľubu aj na Slovensku. Zistite, ako fungujú, v čom sú výhodné a prečo sa stávajú praktickým doplnkom pri každodennom platení.

Predstavte si, že ste na kúpalisku. Vyšli ste z vody, máte chuť na ľadovú kávu, ale peňaženka je niekde pod dekou, mobil ste nechali v skrinke a hotovosť ste si ani nezobrali. No namiesto paniky len natiahnete ruku, priložíte ju k terminálu a – hotovo. Platba prebehla. Bez námahy. Bez stresu. Bez kompromisov.

Presne takto funguje platobný prsteň – technologická vychytávka, ktorá si na Slovensku získava čoraz viac priaznivcov. A hoci to znie ako sci-fi, pravdou je, že ide o realitu, ktorú už dnes môžete mať doslova „na ruke“. Doslova.

Nie je to len módny doplnok

Prvýkrát som o platobnom prsteni od mBank počula pred rokom. Nápad mi pripadal zaujímavý, ale úprimne – trocha futuristický. No nedávno som sa rozhodla ho vyskúšať. A výsledok? Už po prvom dni som pochopila, prečo si túto technológiu klienti tak rýchlo obľúbili.

Prsteň som testovala počas víkendu – v meste, pri športe, v obchode, dokonca aj pri venčení psa. Je vodeodolný, nemusí sa nabíjať, netreba mať pri sebe telefón a nepotrebujete ani pripojenie na internet. Navyše je štýlový – mBank totiž nedávno predstavila k existujúcej trojici keramických prsteňov v lesklej bielej a matnej a lesklej čiernej farbe i nové titánové prstene v elegantných farbách: zlatej, striebornej a „rose gold“. Každý si tak môže nájsť ten svoj.

Foto: mBank

Technológia, ktorá zjednodušuje život

Platobný prsteň od mBank funguje na jednoduchom princípe. Je spárovaný s vašou platobnou kartou, a preto s ním platíte rovnako ako bezkontaktnou kartou. Platenie prsteňom je navyše veľmi bezpečné, pretože pri platbe sa nijako neukazujú a neprenášajú údaje karty. Suma do 50 eur nevyžaduje PIN, pri vyšších platbách ho zadáte ako pri klasickej karte. Ak prsteň stratíte, deaktivujete ho cez aplikáciu. Hotovo. Netreba blokovať celý účet ani hľadať horúcu linku banky.

A čo pohodlie? Nemusíte nič vyťahovať z tašky, kabelky či vreciek. Prsteň máte stále so sebou. Ideálne riešenie na koncert, festival, do divadla či na túru. A funguje aj v zahraničí. mBank uvádza, že počas cestovania prsteňom klienti najčastejšie platia v Česku, Rakúsku, Taliansku a Nemecku. Ale používajú ho aj pri platení v Indii, Malajzii, Kolumbii, San Maríne alebo v Tanzánii.

Nové titánové prstene v elegantných farbách zlatej, striebornej a „rose gold“ podľa aktuálnych interných dát mBank zaujali rovnako 50% žien a 50% mužov.

Keď vás platenie začne baviť

Nie je to len o praktickosti. Je to aj o štýle. Prsteň pôsobí elegantne, je ľahký, nenápadný a zároveň zaujímavý. Na plese si ním zaplatíte šampanské bez toho, aby ste museli hľadať kartu. Na hudobnom festivale si kúpite občerstvenie bez stresu, že stratíte peňaženku. Na túre sa nemusíte báť, že sa vám vybije telefón – prsteň je vždy pripravený.

A ten pocit? Je to niečo ako tiché „víťazstvo“. Nemusíte myslieť na možné technické komplikácie – platíte intuitívne, rýchlo, bezpečne.

Foto: mBank

Akcia, ktorú sa oplatí využiť

Bežná cena prsteňa Niceboy ONE je v prípade titánových noviniek 99 eur a súčasných keramických 80 eur, no mBank teraz ponúka túto technologickú vychytávku za symbolických 10 centov. Stačí si založiť účet mKonto, alebo sa zapojiť do súťaže pre existujúcich klientov. Akcia platí do konca augusta 2025.

To, čo pred pár rokmi pôsobilo ako scéna z budúcnosti, sa dnes stáva novým štandardom. A prečo nie? Keď už technológia dokáže zjednodušiť život a zároveň vyzerať dobre, je to trend, ktorý si zaslúži našu pozornosť.

Záver? Už nikdy nebudete chcieť platiť inak

Platobné prstene sú praktické, bezpečné, elegantné a hlavne – skutočne zjednodušujú každodenný život. Osobne som si naň zvykla tak rýchlo, že karta ostala v peňaženke… a tá zasa doma v zásuvke.

Ak hľadáte spôsob, ako si z každodenného platenia spraviť pohodlný zážitok s dávkou štýlu, platobný prsteň od mBank je riešením. A ak ste ho ešte nevyskúšali, teraz je ten správny čas. Za 10 centov? Kto by odolal.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom mBank