Obvinený zo zneužívania dievčat v modelingovej agentúre ostane stíhaný na slobode, súd odmietol dovolanie Kolíkovej

Senát Najvyššieho súdu SR na neverejnom zasadnutí v utorok 14. marca odmietol dovolanie bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej podané proti rozhodnutiu Krajského súdu v Nitre, ktorým bol obvinený Peter R. prepustený z väzby na slobodu s nariadením kontroly technickými prostriedkami.

Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, súd sa stotožnil s rozhodnutím krajského súdu, ktorý u obvineného zistil existenciu výnimočných okolností prípadu odôvodňujúcich nahradenie väzby miernejšími prostriedkami.

„Najvyšší súd dodáva, že aj v prípade, ak by dovolanie ministerky spravodlivosti bolo dôvodné, návrh na vzatie obvineného do väzby v podobe uvedenej ministerkou spravodlivosti v dovolaní by bol nevykonateľný,“ uviedla hovorkyňa s tým, že dôvodom je absencia uvedenia zákonných náležitostí podľa paragrafu 380 odsek 1 Trestného poriadku, ktorý upravuje kumulatívne podmienky, za ktorých dovolací súd vezme obvineného do väzby.

Danými náležitosťami sú podanie dovolania v neprospech, návrh ministra spravodlivosti na zaistenie obvineného vydaním príkazu na zatknutie, väzobný dôvod podľa paragrafu 71 Trestného poriadku, nevyhnutnosť väzby s ohľadom na závažnosť trestného činu a naliehavosť dôvodov väzby.