Peter Bíro: Na pomerne malé Slovensko máme takmer 470 000 domén

Rozhovor s Petrom Bírom, generálnym riaditeľom spoločnosti SK-NIC, a. s., ktorá sa venuje správe národnej internetovej domény najvyššej úrovne – domény.sk.

Rok 2023 je pre doménu.sk rokom 30. narodenín. Ako to celé začalo? Aké sú odlišnosti oproti minulosti a koľko takto registrovaných domén máme aktuálne?

Začalo to samozrejme vznikom Slovenskej republiky. Keď sme pôvodnú.cz doménu už pre našu krajinu nemohli použiť. Vznikla teda doména.sk. V tej dobe bolo ešte len veľmi málo domén, lebo to boli prvopočiatky internetu. Neskôr nastal veľký boom. Internet sa začal rozvíjať všetkými smermi, takže z tých pár stoviek, neskôr tisícov, desaťtisícov sme sa dnes dostali k skoro 470 000 doménam, čo je veľmi slušný počet na pomerne malé Slovensko. Naša doména je veľmi obľúbená. Vidíte to všade, keď sa pozriete na nejaké reklamy, alebo keď niekoho hľadáte.

Rozoberme si trochu terminológiu. Nie každému je možno jasné, čo pojem doména vlastne znamená. Môžete nám to trošku objasniť?

Doména je adresa. To znamená, že keď sa pohybujete po internete, využívate nejaký prehliadač a chcete niečo nájsť, napríklad webové sídlo alebo portál či službu, tak do vyhľadávača zadávate danú adresu. Toto je vlastne tá doména. Vznikla preto, lebo pôvodná adresa je technická. Je to takzvaná IP adresa, ktorú tvorí séria čísel, ale to by človek nevedel veľmi ľahko uchopiť a spracovať. Preto vznikli domény.

Zaujímajú domény iba štátne inštitúcie a firmy, alebo si zakladajú internetové stránky aj rodiny a jednotlivci?

Majorita domén, a nielen u nás, ale aj v zahraničí, je pre firmy či organizácie, pretože ako sa vraví, keď nie ste na webe, nie ste nikde. To znamená, že potrebujete mať nejaké svoje miesto, kde vás ľudia nájdu. Každý si potom stráži to svoje miesto, na ktoré všetkých smeruje a prostredníctvom neho komunikuje podstatné veci. Približne 80 % domén patrí rôznym typom organizácií. Nie sú to len firmy, ale aj štátne orgány, samosprávy alebo neziskové organizácie a potom zvyšok. Ten tvoria rôzni jednotlivci, ktorí majú napríklad svoje blogy, projekty či aktivity, ktoré chcú komunikovať ostatným. Často sa doména využíva nielen pre web, ale tiež pre email. To znamená, že to, čo máte za zavináčom. Personalizovaný email potom vyzerá úplne inak, ako keď máte napríklad gmail. Vaše meno, priezvisko či názov firmy v doméne potom pôsobí profesionálnejšie.

Vaša spoločnosť podporuje desiatky rôznych projektov na Slovensku. O aké projekty sa jedná a koľko peňazí sa tam preinvestovalo?

Máme takzvaný fond SK-NIC, ktorý v tejto podobe na Slovensku funguje už niekoľko rokov. Každý rok vyhlasujeme jednu alebo dve výzvy na rozličné témy, ktoré sú zaujímavé pre rôzne spektrum ľudí. Snažíme sa zameriavať na vzdelávanie najmä v oblasti informačných technológií či kybernetickej bezpečnosti, inklúzie a podobne. Doteraz sme podporili vyše sto projektov. Prihlásených bolo desaťkrát viac, takže projektov je veľmi veľa. Momentálne sme už presiahli 1 milión eur.

K projektom robíme vždy verejnú prezentáciu, takže sa záujemcovia môžu navzájom porozprávať, získať kontakty a dozvedieť sa potrebné informácie. Niektoré projekty, ktoré podporujeme, sú veľmi známe. Napríklad „Ipčko“ (psychologická poradňa pre mladých), „Ja Slovensko“ (podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy pre ZŠ a SŠ). Alebo napríklad máme „Aj ty v IT”. To je zase podpora dievčat v IT oblasti vzdelávania. Tých projektov je však veľmi veľa.

Projekty podporujete cez váš fond. Kedy vznikol?

Fond v tejto podobe sme spustili v roku 2019. On už tu existoval dávnejšie, takže už pred týmto rokom sme podporili mnohé projekty. V roku 2019 však vznikol nový mechanizmus, kde nám asistuje aj nadácia Pontis, prostredníctvom ktorej robíme administratívu. Jedná sa o známu nadáciu. Pravidlá sú odobrené ministerstvom a verejné. Každý si teda môže pozrieť, ako to funguje a spoločne s ministerstvom informatizácie vždy hľadáme vhodné témy.

SK-NIC aj edukuje. Aké spoločnosti alebo inštitúcie hlavne vzdelávate?

Tento projekt vzdelávania nazývame Akadémia virtuálneho Slovenska. Existuje viacero úrovní vzdelávania. Jednak vzdelávame širokú verejnosť. K tomu napríklad vytvárame rôzne kratšie vzdelávacie videá, ktoré sa dajú pozrieť na našom kanáli na YouTube s rovnomenným názvom Akadémia virtuálneho Slovenska a sú viditeľné aj cez náš portál www.virtualno.sk.

Okrem toho sa aktívne zapájame do vzdelávania rôznych vrstiev spoločnosti ako napríklad učiteľov informatiky či ekonomiky, alebo i samotných študentov. Ja osobne chodievam vzdelávať aj kadetov na policajnej akadémii. Taktiež sme boli vzdelávať sluchovo alebo zrakovo postihnutých. Veľakrát sa pozeráme aj na kybernetickú bezpečnosť, ktorá je v súčasnosti dôležitou témou. Napriek tomu je povedomie o nej veľmi slabé dokonca i medzi učiteľmi informatiky.

Máme za sebou zopár turbulentných rokov. V súčasnosti čelíme rôznym hybridným vojnám a podobne. Ako hodnotíte uplynulý rok z tohto pohľadu?

Tento rok bol štartovacím rokom po korone. Isté dozvuky však cítime i teraz. Niektoré firmy zotrvali v home office a využívajú dodnes technológie umožňujúce prácu na diaľku. I žiaci a študenti si museli začať zvykať na tradičné vzdelávanie.

Druhá vec, ktorá na nás vplýva, je vojna na Ukrajine, ale aj predtým s koronou spojené dezinformácie. Slovensko je oproti iným krajinám náchylnejšie veriť rôznym klamstvám a mýtom. Obzvlášť nebezpečné sú sociálne siete. Hlavne Facebook je veľmi toxický. Rozbehol sa nám tu Tik tok – sociálna sieť pre mladú generáciu a tiež umelá inteligencia, ktorá je veľmi aktuálnou témou.

Existuje nejaký portál, kde si môžu ľudia pozrieť vaše aktivity?

Náš portál sa volá Virtuálnô ale keďže „ô“ v doménach nenájdete, tak je to virtualno.sk. Sú tam informácie jednak o spomínanom fonde. Čiže keď chce niekto vedieť, kedy bude ďalšia výzva, alebo čo v nej bude, to je to miesto, kde sa to dá zistiť. Nájdete tu tiež projekty, ktoré sme podporili. Informácie o kybernetickej bezpečnosti, odporúčania na dobré miesta a weby na Slovensku, lebo o tom sa veľmi málo rozpráva v médiách.

Informačný servis