Pes superhrdina? Pripravte sa na najväčšie zvieracie dobrodružstvo!

Animovaný film Superpes Charlie prináša do kín skvelú kombináciu napínavého dobrodružstva a dojímavého príbehu o priateľstve medzi chlapcom a jeho psom. Malí diváci si užijú akciu a superschopnosti, dospelých si získa srdcom a humorom.
Včera sa v CINEMAX BORY konala slávnostná premiéra animovaného filmu Superpes Charlie. Dobrodružnú novinku si nenechali ujsť aj naše známe tváre či tí najmenší, ktorým sa rozprávka veľmi páčila.
Animovaný film rozpráva príbeh mladého a plachého chlapca Dannyho, ktorý si vo svojej fantázii vytvára svet, kde spolu so svojím milovaným psom Charliem prežívajú superhrdinské dobrodružstvá. Hneď v úvode diváci sledujú emotívny sled momentov. Od chvíle, keď Danny Charlieho dostane, cez ich spoločné dospievanie až po Charlieho zostarnutia. Keď však Charlieho záhadne unesú mimozemšťania, fantázia sa zmení na realitu. Charlie získa skutočné superschopnosti a stane sa Superpsom Charliem, najslávnejším psím hrdinom, akého svet kedy videl. Zatiaľ čo ho obdivuje celý svet, zlý mačací sused Puddy spriada diabolské plány. Keď je ohrozený osud ľudstva, Danny a Charlie musia spojiť sily a dokázať, že aj skutočný hrdina potrebuje odvahu, priateľstvo a srdce.
Za filmom stojí režisér Shea Wageman, ktorý priznáva, že projekt vznikol z jeho celoživotnej lásky k animácii a superhrdinským príbehom: „Keď som videl Batmana z roku 1989, túžil som byť filmárom. V Superpsovi Charliem sa tieto svety spájajú. Je to pocta našim obľúbeným superhrdinským filmom, len s milým psom a jeho majiteľom,“ hovorí režisér.
Wageman pôvodne sníval o tom, že sa stane ilustrátorom. Práve vášeň pre Batmana a komiksový svet ho priviedla k vizuálnemu rozprávaniu príbehov. Dnes stojí na čele štúdia ICON Creative Studio, ktoré má za sebou úspešné projekty ako detské populárne seriály Sofia Prvá, Elena z Avaloru, Ariel, Autá na cestách či Príšerky v robote.
V originálnom znení prepožičal Charliemu hlas Owen Wilson, ktorý so štúdiom spolupracoval už na úspešnom projekte Autá na cestách, kde daboval obľúbenú postavu McQueena. V slovenskej verzii sa diváci môžu tešiť na hlas Petra Sklára, ktorý dabuje Charlieho, ale aj Lucii Vráblicovej, Danici Jurčovej, Mareka Majeského či Olivera Boublíka.
Animovanú rozprávku Superpes Charlie si slovenskí diváci budú môcť vychutnať v kinách od 19. februára. Film poteší malých aj veľkých divákov a je ideálnou voľbou na spoločný rodinný výlet do kina. Nechajte sa uniesť do sveta, kde každý môže byť hrdinom aj ten najmenší pes. Superhrdinskú snímku prináša do kín distribúcia Continental film.
Pozrite si trailer filmu:
