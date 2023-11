Pellegrini novým prezidentom? Týmto štýlom politiky príde o preferencie, hovorí politológ (video)

Predseda parlamentu Peter Pellegrini potvrdil, že zvažuje prezidentskú kandidatúru. Politológ vysvetlil, prečo pre lídra Hlasu-SD nedáva také veľké šance stať sa hlavou štátu v porovnaní so situáciou pred voľbami.

„Môžem potvrdiť, že som túto tému nevylúčil. Ide o stále otvorenú otázku, ktorú v najbližších týždňoch musíme v strane Hlas, aj ja osobne, nejakým spôsobom rozlúsknuť,“ vyjadril sa Pellegrini tento týždeň v súvislosti so svojou prezidentskou kandidatúrou pre RTVS. Podľa politológa Tomáša Koziaka sa však šanca Pellegriniho stať sa novým slovenským prezidentom znížila.

Dôvodom by malo byť vytvorenie novej vládnej koalície, do ktorej vstúpila strana Hlas-SD. „Bolo časť voličov, ktorí chceli, aby išiel do koalície s Robertom Ficom. Časť voličom tú koalíciu nechcela a skôr očakávala, že sa Pellegrini nakoniec prikloní ku terajšej opozícii. Respektíve, určitá časť voličov bola taká, ktorá brala Pellegriniho za slovo, že nikdy nevytvorí koalíciu s politikmi blízko Republiky,“ vysvetľoval Koziak.

„Aj štýlom politiky, ktorý predstavujú jeho niektorí ministri, napríklad Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa chopil vedenia ministerstva vnútra takou razanciou, že je to veľmi blízke politike Smeru. Mnohých ľudí to mohlo v konečnom dôsledku sklamať, čo by sa mohlo odzrkadliť aj na politických preferenciách Petra Pellegriniho,“ myslí si Koziak.

Či oslabne Hlas-SD, ak by sa stal Peter Pellegrini prezidentom a strana stratí svojho lídra sa dozviete vo videu.