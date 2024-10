Pellegrini si pripomenul výročie Martinskej deklarácie. Politikom poprial rovnakú schopnosť dohodnúť sa, akú mali naši predkovia (video)

Prezident Peter Pellegrini si v Martine pripomenul výročie Martinskej deklarácie. V prejave, ktorý pri tejto príležitosti predniesol, skonštatoval, že ide o deň v našej histórii, ktorý nie je celkom docenený.

„V Martine som dnes práve preto, aby som o význame tohto dňa hovoril, a aby sme o ňom napokon mohli hovoriť všetci, s plným poznaním, a predovšetkým uznaním,“ vyjadril sa prezident. Zdôraznil, že vznik Československa by sa nepodaril bez určitých známych kľúčových historických momentov.

Právo slovenského národa na sebaurčenie

„Ale pýtam sa, kde pri všetkom tom diplomatickom a vojenskom úsilí ostalo požadované právo slovenského národa na sebaurčenie?,“ vyslovil Pellegrini otázku. Dodal, že k nemu došlo práve v Martine, za účasti osobností, ktoré reprezentovali najširšie spektrum slovenského národa. Poznamenal tiež, že hoci je to v súčasnej dobe moderných technológií neuveriteľné, Deklarácia vznikla bez vedomosti o tom, že Československá republika už vznikla.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Martinská deklarácia patrí medzi tie historické momenty, ktorými sa musí inšpirovať dnes smutne rozdelená slovenská spoločnosť, ak chce toto rozdelenie niekedy prekonať,“ uviedla hlava štátu. Zdôraznil, že pri deklarácii sa stretli osobnosti rôznych vierovyznaní, svetonázorov i pováh, napriek tomu sa dokázali dohodnúť a výsledkom bolo ustanovenie Slovenskej národnej rady i podpis Martinskej deklarácie.

Vzájomné porozumenie a schopnosť ťahať za jeden povraz

Pellegrini tiež akcentoval aj odvahu týchto osobností, vzhľadom na to, že búrlivých časoch na konci prvej svetovej vojny ich tento akt mohol stáť aj život. Prezident tiež vyjadril nádej, že časom možno prehodnotíme prínos 30. októbra a „dáme mu dôstojnejšie miesto v našom panteóne sviatkov„. Naznačil tiež, že by bolo dobré, ak by túto udalosť pripomínalo aj dôstojné miesto v hlavnom meste. Zdôraznil však, že vždy bude patriť k mestu Martin.

„Jej historický význam pre celé Slovensko by si naša vlasť mala dokázať pripomenúť aj vo svojej metropole,“ podotkol. V závere prejavu Pellegrini poprial Slovensku vzájomné porozumenie i schopnosť ťahať za jeden povraz.

„Slovenskej politickej reprezentácii želám takú mieru odvahy, rozhodnosti, zodpovednosti a schopnosti dohodnúť sa, akú ukázali naši predkovia 30. októbra 1918 v Turčianskom sv. Martine,“ uzavrel.