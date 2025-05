Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s Levom XIV., obaja veria v pápežovu návštevu Slovenska

Pápež Lev XIV. vyjadril osobne veľkú nádej, že by počas svojho pontifikátu rád prišiel na Slovensko. Uviedol to v nedeľu na stretnutí s prezidentom SR Petrom Pellegrinim po inauguračnej svätej omši vo Vatikáne.

„Som veľmi rád, že si pápež pamätá, že na Slovensku niekoľkokrát bol a evidoval aj to, že nasledujúce mesiace mal k nám niekoľkokrát zavítať na cyrilometodské slávnosti do Nitry aj na púť do Levoče,“ povedal Pellegrini. Doplnil, že keďže bol kardinál Robert Francis Prevost zvolený za pápeža, jeho plány sa zmenili.

Prezident mu však podľa vlastných slov v mene všetkých občanov zaželal veľa zdravia a síl v jeho náročnej misii a uviedol, že budeme na neho myslieť a modliť sa, aby sme ho niekedy na Slovensku privítali.

Prezident SR sa v nedeľu na Námestí svätého Petra vo Vatikáne spolu s desiatkami hláv štátov a politických predstaviteľov zúčastnil na inauguračnej svätej omši novozvoleného pápeža Leva XIV. Súčasťou slovenskej delegácie bol tiež podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.