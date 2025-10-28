Pellegrini pravdepodobne bude vetovať zákon o hazarde. Zdôraznil, že jeho rozhodnutie bude slobodné

Prezident Peter Pellegrini má problém s novým znením zákona o hazarde, je vysoká pravdepodobnosť, že ho bude vetovať. Uviedol to vo vyjadrení pre médiá po tom, ako si pripomenul 107. výročie vzniku Československa.
Naznačil tiež, že novelu z dielne rezortu cestovného ruchu a športu vráti poslancom Národnej rady (NR) SR, aby sa s ním koalícia mohla ešte raz vysporiadať. Poukázal aj na to, že novela nezískala podporu ani nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (76), ale hlasovalo za ňu 71 zákonodarcov koalície.
Slobodné rozhodnutie
„Pravdepodobne umožním NR SR, aby preukázala, že ak je to priorita vládnej väčšiny, či nájde 76-tku na prelomenie môjho veta,“ vyjadril sa. „Nepotrebujem výzvy na to, aby som sa tak rozhodol – ak sa tak rozhodnem. Moje rozhodnutie bude slobodné,“ dodal na margo toho, že z rôznych strán prichádzajú apely, aby novú legislatívu o hazarde vetoval.
Demokrati pokladajú novelu o hazarde za nebezpečnú, Pellegrini by jej podpísaním porušil ústavu – VIDEO
Hlava štátu avizovala, že rozhodne na budúci týždeň, uistil, že rozhodne zodpovedne a v prospech občanov. „Veľmi zodpovedne sa k tomu postavím. Mám to na stole. Dnes mám k tomu s mojimi poradcami poradu. Pretože stále sú pochybnosti o tom znení, ako sa dá alebo nedá vykladať,“ uviedol.
Svoju lehotu na rozhodnutie plánuje využiť
Národnej rade pripomenul, že prezident na rozdiel od vlády nepodlieha parlamentu a podľa ústavy má 15 dní na posúdenie zákona. „A nie je úplne slušné, ak Národná rada SR schváli zákon vo štvrtok v noci a v pondelok ráno má začať platiť,“ poznamenal. Dodal, že takto to nemôže fungovať a parlament si na to nemôže zvykať. Plánuje svoju lehotu na rozhodnutie využiť, aj keď zákon mal účinnosť navrhnutú od pondelka 27. októbra.
Únia miest Slovenska vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách
Novelu zákona o hazardných hrách schválil parlament vo štvrtok 23. októbra. Novela prešla skráteným legislatívnym konaním. Za návrh novely hlasovalo 71 zo 78 prítomných poslancov.