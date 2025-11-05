Ministerstvo vnútra zrušilo pokutu prezidentovi Pellegrinimu, vyhovelo tak protestu generálneho prokurátora

Žilinka 7. októbra upozornil, že rezort vnútra porušil zákon, keď v marci uložil Pellegrinimu pokutu.
Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval dvanásť nových sudcov. Utorok, 30. september, 2025. Foto: www.facebook.com
Ministerstvo vnútra SR zrušilo pokutu prezidentoviPetrovi Pellegrinimu. Informoval o tom generálny prokurátorMaroš Žilinka na sociálnej sieti. Ministerstvo tak vyhovelo protestu generálneho prokurátora zo 7. októbra a zrušilo tak svoje právoplatné rozhodnutie, ktorým prezidentovi udelilo pokutu vo výške desaťtisíc eur.

Rezort porušil zákon

Ako generálny prokurátor pripomenul, dôvodom bol správny delikt v súvislosti s prijatím finančných prostriedkov na osobný účet kandidáta na prezidenta SR po zákonnej lehote. Žilinka 7. októbra upozornil, že rezort vnútra porušil zákon, keď v marci uložil Pellegrinimu pokutu. Generálny prokurátor vysvetlil, že teraz, keď je už Pellegrini prezidentom, tak má ústavnú imunitu.

„Táto procesná imunita prezidenta SR znamená, že počas výkonu funkcie prezidenta ho nie je možné stíhať ani za správny delikt podľa zákona o volebnej kampani, ktorého by sa dopustil pred ujatím sa výkonu funkcie prezidenta. Bude to možné až po zániku výkonu tejto ústavnej funkcie,“ spresnil Žilinka s tým, že zo strany ministerstva vnútra tak došlo k porušeniu zákona, keď prezidentovi uložil pokutu vo výške desaťtisíc eur.

Pellegrini svoje pochybenie uznal

Prezident túto pokutu však bezodkladne zaplatil. Hovorkyňa Kancelárie prezidenta SRPatrícia Medveď Macíková vtedy informovala, že Pellegrini svoje pochybenie uznal a verdikt nenapadol.

Žilinka však súčasne upozornil na to, že prezident sa imunity nemôže vzdať ani vlastným prejavom vôle. Proti rozhodnutiu ministerstva vnútra bol tak podaný protest prokurátora aj s návrhom napadnuté rozhodnutie zrušiť v celom rozsahu ako nezákonné.

