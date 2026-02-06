Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier

Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Milána. Zúčastní sa tam na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier 2026 a stretne sa aj so slovenskými hokejistami.
Symbolické gesto
Prezident tak bude na štadióne San Siro spoločne s tisíckami športovcov a hostí sledovať program, ktorý má symbolizovať spojenie športu, kultúry a hodnôt olympijského hnutia s názvom Harmónia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Pellegrini prijal poverovacie listiny od veľvyslancov, vyzdvihol význam súdržnosti a dôvery medzi spojencami – FOTO
Pred začiatkom ceremoniálu sa Pellegrini zúčastní spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom na otvorení Českého olympijského domu. „Týmto symbolickým gestom zdôraznia blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie,“ uviedla prezidentská kancelária. Pellegrini sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii na pozvanie talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.
Slovenský olympijský dom
Program prezidenta bude pokračovať otvorením Slovenského olympijského domu – Casa Slovacca. Pozvanie na toto otvorenie prijal aj český prezident. Kancelária pripomenula, že Slovenský olympijský dom sa nachádza v priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána.
Ako cestovať na olympiádu Miláno / Cortina 2026: Lietadlom, autom aj vlakom zo Slovenska
„Bude to miesto, kde sa počas hier symbolicky naplní motto slovenskej olympijskej výpravy – Držíme spolu,“ dodala kancelária. Prezident sa má v Miláne stretnúť aj s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom v rámci bilaterálneho rokovania. Pellegrini tiež navštívi slovenský hokejový tím počas tréningu.