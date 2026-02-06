Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier

Pred začiatkom ceremoniálu sa Pellegrini zúčastní spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom na otvorení Českého olympijského domu.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
PREZIDENT: Okrúhly stôl politických strán
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR
Taliansko Iné správy Iné správy z lokality Taliansko

Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Milána. Zúčastní sa tam na otváracom ceremoniáli Zimných olympijských hier 2026 a stretne sa aj so slovenskými hokejistami.

Symbolické gesto

Prezident tak bude na štadióne San Siro spoločne s tisíckami športovcov a hostí sledovať program, ktorý má symbolizovať spojenie športu, kultúry a hodnôt olympijského hnutia s názvom Harmónia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Pred začiatkom ceremoniálu sa Pellegrini zúčastní spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom na otvorení Českého olympijského domu. „Týmto symbolickým gestom zdôraznia blízke vzťahy medzi krajinami aj v oblasti športovej diplomacie,“ uviedla prezidentská kancelária. Pellegrini sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii na pozvanie talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.

Slovenský olympijský dom

Program prezidenta bude pokračovať otvorením Slovenského olympijského domu – Casa Slovacca. Pozvanie na toto otvorenie prijal aj český prezident. Kancelária pripomenula, že Slovenský olympijský dom sa nachádza v priestoroch Galleria Meravigli v centre Milána.

„Bude to miesto, kde sa počas hier symbolicky naplní motto slovenskej olympijskej výpravy – Držíme spolu,“ dodala kancelária. Prezident sa má v Miláne stretnúť aj s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom v rámci bilaterálneho rokovania. Pellegrini tiež navštívi slovenský hokejový tím počas tréningu.

Viac k osobe: Peter PellegriniPetr PavelSergio MattarellaTamás Sulyok
Firmy a inštitúcie: Kancelária prezidenta SR
Okruhy tém: Česky prezident Prezident SR taliansky prezident Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk