Pellegrini nevylučuje obvinenie voči jeho osobe, keď vidí čoho je schopný Matovič a jeho kumpáni

Ak bude Hlas-SD v budúcej vláde, bude žiadať komplexnú reformu trestno-právneho prostredia. Uviedol to predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl. Reforma by podľa neho mala zahŕňať nielen orgány činné v trestnom konaní, ale aj tajné služby.

Cieľ reformy

„Máme tu Slovenskú informačnú službu, vojenské spravodajstvo, máme tu niektoré kriminálne agentúry na finančnej správe, ktoré možno sú menej kontrolované a parlamentom už vôbec nie,“ poukázal Pellegrini. Zároveň zdôraznil, že nepôjde o revanš voči súčasnej koalícii, nemá krvavé oči a nemieni sa ani stále hrabať v minulosti.

„Ale chcem povedať veľmi jasne, že ak sa niekomu dokáže, že robil nadprácu, zneužíval svoje postavenie alebo robil na základe politickej objednávky, tak bude potrestaný,“ vyhlásil Pellegrini.

Cieľom reformy má byť podľa neho zvýšenie bezpečnosti na Slovensku a efektívnejšie vyhľadávanie a trestanie tých, ktorí poškodzujú Slovenskú republiku a jej záujmy. „Či to bude zmenou názvu, rekonštrukciou úradov alebo ponechaním tých súčasných, ale doplnených ešte o niečo iné, to už ukáže budúcnosť a hlavne odborníci,“ podotkol Pellegrini.

Trestný čin

Šéf Hlasu-SD zdôraznil, že on sám žiadny trestný čin nespáchal a ani nemá vedomosť o tom, že by sa voči nemu viedlo nejaké vyšetrovanie.

„Na druhej strane, keď vidím, čoho je schopný Igor Matovič (OĽaNO) a jeho kumpáni, tak môžem sa domnievať, že niekto vie kľudne vyfabulovať aj na mňa nejaké obvinenie,“ povedal. Nevylučuje, že do volieb sa ešte niečo také môže udiať. O Matovičovi povedal, že jeho éra raz skončí, „tak nech si dáva veľký pozor na to, čo tu tára a čo tu robí“.

Dodal, že nehovorí o pomste, ale o karme a božích mlynoch, ktoré melú pomaly, ale isto. „Nám sa on Ilavou vyhrážať nebude. Ja mu prajem všetko dobré, hlavne zdravotne, v hlave nech sa mu to zrovná. On nebude mať navždy ochranku a viete, čo je najlepšie, s ním sa vysporiadajú ľudia na Slovensku, my si s ním nemusíme špiniť ruky,“ povedal šéf Hlasu-SD.