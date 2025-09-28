Pellegrini na oslavách Dňa Ozbrojených síl poďakoval vojakom za službu, vyzdvihol aj tých v mierových misiách

Prezident Peter Pellegrini na oslavách Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) v Brezovej pod Bradlom poďakoval príslušníkom OS SR za profesionálnu službu Slovenskej republike. Ako uviedol, služba vojaka patrí medzi najnáročnejšie povolania. Osobitne poďakoval tým, ktorí slúžia v mierových misiách či operáciách.
„Dnes prichádza obdobie, keď musíme opäť chrániť hodnoty, na ktorých stojí nielen Slovenská republika, ale celé demokratické spoločenstvo. Žijeme v zneistenej bezpečnostnej atmosfére, kedy hrozby presahujú hranice a menia podobu,“ konštatoval prezident Pellegrini.
Pripomenul nedávne incidenty narušenia suverenity štátov predovšetkým na východnej hranici NATO vniknutím do ich vzdušného priestoru, ale aj iným spôsobom vrátane dezinformačných kampaní a kybernetických útokov. „Musíme byť pripravení reagovať na aktuálne hrozby posilňovaním obranyschopnosti a modernizáciou OS,“ upozornil prezident a zároveň hlavný veliteľ OS SR.
Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa OS SR odovzdal ďakovné medaily prezidenta SR dvom kolektívom – Pozemným silám OS SR a Národným obranným silám OS SR. Z rúk hlavy štátu si ďakovnú medailu prevzal aj nadrotmajster Igor Maďar zo 46. krídla Kuchyňa Vzdušných síl OS SR za plnenie úloh pri evakuácii osôb prostriedkami OS SR z miest ohrozenia, ako aj v operácii medzinárodného krízového manažmentu NEO Izrael.