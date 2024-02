Pellegrini: Ekonomická výmena s Írskom neustále rastie (video)

Ekonomická výmena s Írskom neustále rastie. Za prvých deväť mesiacov minulého roka objem obchodu prekročil o 20 percent a tento trend pokračuje aj naďalej. Uviedol to predseda parlamentu Peter Pellegrini, ktorého v stredu v Dubline v prezidentskom paláci prijal írsky prezident Michael D. Higgins.

Spolupráca oboch krajín

Predseda parlamentu sa stretol aj s predsedom Dolnej snemovne Parlamentu Írska Seánom Ó Fearghaílom, ako aj s predsedom Senátu Parlamentu Írska Jerrym Buttimerom.

Predseda parlamentu diskutoval s predstaviteľmi Írska o aktuálnych témach akými sú voľby do Európskeho parlamentu, poslanie EÚ, pomoc Ukrajine či o spolupráci oboch krajín v oblasti obchodnej výmeny. Ako Pellegrini uviedol, Slovensko a Írsko sú podobne veľké krajiny a je dôležité, aby na hospodárskej úrovni presadzovali svoje záujmy.

Pellegrini v Írskom Dubline tlmočil postoj, že Slovensko bude pokračovať v pomoci Ukrajine tak, ako doteraz, a teda bude poskytovať humanitárnu a technickú pomoc okrem dodávok zbraní priamo z arzenálu slovenskej armády alebo z rozhodnutia vlády SR.

Hlbší rozhovor o hodnotách

Pellegrini ubezpečil, že všetky komerčné kontrakty budú pokračovať a nikto nebude brániť ich napĺňaniu. Ako predseda parlamentu spresnil, Írsko je vojensky neutrálna krajina.

„To znamená, že nie je ani súčasťou Severoatlantickej aliancie a okrem oficiálnych misii pod mandátom Spojených národov sa nezúčastňuje nejakých iných vojenských operácii,“ vysvetlil Pellegrini s tým, že Írsko chce tiež ponúkať technológie a tréning v oblasti odmíňovacej techniky, a rovnako sa nebude podieľať v rámci svojej neutrality na podpore Ukrajiny dodávkami zbraní.

„S írskym prezidentom som mal veľmi zaujímavý hlbší rozhovor o hodnotách. Vyjadril svoj názor, aby sme si dali veľký pozor na to, aby sa aj diskusia o voľbách do Európskeho parlamentu netočila už len okolo vojenských riešení konfliktov, alebo o tom, ako dopadnú voľby v nejakej inej veľmoci,“ informoval predseda parlamentu.

Odobranie práva veta

Higgins a Pellegrini na tom, že sa nesmie prestať diskutovať o podstate budúcnosti EÚ, o sociálnych právach obyvateľov, o chudobe, o hlade, o ľuďoch, ktorí nemajú denne na teplé jedlo, o ľuďoch, ktorí aj napriek tomu, že pracujú, si nedokážu zabezpečiť slušné bývanie či živiť svoje deti.

„A nie iba diskutovať o tom, koľko vojenského materiálu a koľko peňazí EÚ pošle na Ukrajinu,“ dodal Pellegrini a pokračoval, že Írsko a Slovensko podporujú fungovanie medzinárodných organizácií. „Žiaľ, v poslednom období vnímame oslabenie vplyvu týchto medzinárodných organizácii. Pre Slovensko ako malú krajinu je kľúčové, aby v prípade problémov, ich dokázalo riešiť na pôde týchto medzinárodných inštitúcií,“ dodal predseda parlamentu.

Pellegrini sa spolu s najvyššími predstaviteľmi Írska zhodli aj v nesúhlase s tým, aby v rámci myšlienky posilnenia akcieschopnosti EÚ bolo členským krajinám odoberané právo veta. „Je absolútne neprijateľné tak pre írsko, ako aj pre Slovensko,“ dodal Pellegrini s tým, že by to spôsobilo, že Slovensko aj Írsko, by ako malé krajiny boli prehlasované a stali sa len pasívnymi prijímateľmi rozhodnutí väčších krajín.

Pellegrini doplnil, že jeho návšteva Írska mala aj symbolický rozmer. Slovensko bude pripomínať svoje 20 výročie vstupu do EÚ a bolo to práve počas predsedníctva Írska, keď Slovensko do EÚ vstúpilo.

Aj parlament aj vláda sme sa zaviazali, že tento rok budeme ľuďom pripomínať úspešný príbeh nášho 20-ročného členstva v EÚ, aby sme tak zvýšili záujem ľudí o európske voľby, aby si uvedomovali, že je dôležité, koho navolíme do Európskeho parlamentu, pretože na európskej úrovni sa častokrát prijímajú veci, ktoré majú zásadný dopad aj na slovenskú ekonomiku, hospodárstvo a aj na bežný život občanov,“ uzavrel Pellegrini.