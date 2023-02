Pellegrini chce viesť predvolebnú kampaň na viacerých frontoch a už je jasné, odkiaľ Hlas-SD zoberie peniaze

Hlavným zdrojom financovania predvolebnej kampane strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) bude úver. Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl. Ručiť chcú svojimi preferenciami a budúcim príspevkom od štátu, keďže v súčasnosti ako mimoparlamentná strana takýto príspevok nepoberajú.

„Bude to veľmi transparentné, pretože to nebude pôžička od nejakých firiem, ako to majú niektoré iné strany, že im požičia developer alebo veľký predajca elektroniky. My si zoberieme štandardný úver a budeme informovať o podmienkach, za akých sme si požičali,“ povedal Pellegrini.

Kampaň povedú na viacerých frontoch

Dodal, že jeho výšku budú musieť stanoviť veľmi obozretne. „Úspech môže byť rôzny, preto si budeme požičiavať len toľko, aby sme to vedeli aj vrátiť,“ doplnil.

Rozpočtu potom Hlas-SD prispôsobí aj predvolebnú kampaň. Pellegrini povedal, že ju budú viesť na viacerých frontoch naraz, a to osobne na stretnutiach s ľuďmi v regiónoch, popri tom na sociálnych sieťach, v médiách a nebudú chýbať ani bilboardy.

Na prvom mieste je pomoc ľuďom

Do volieb, ktoré budú 30. septembra, sa budú správať ako opozičná strana, no zároveň podporia také zákony, ktoré budú smerovať k pomoci ľuďom. „Nepovýšime opozično-taktickú politiku nad pomoc ľuďom,“ povedal Pellegrini. Ľudí dnes podľa neho zaujíma hlavne to, či to ekonomicky zvládnu, a nie témy ako obmedzenie potratov či zatvorenie obchodov v nedeľu.

Vie si predstaviť, že podporia návrh Sme rodina na školské obedy zadarmo, pretože s týmto návrhom prišiel už predtým Hlas-SD. Za to očakáva, že Sme rodina na oplátku podporí ich návrh na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov.