PDC European Tour štartuje: Elita šípkarov mieri do Európy

Fanúšikovia šípok sa môžu tešiť na prestížnu sériu PDC European Tour, ktorá odštartuje už tento piatok. V sezóne 2025 sa najlepší svetoví hráči predstavia v 14 európskych mestách. Na okruhu nebudú chýbať ani špičkové mená ako Luke Littler či Michael van Gerwen, pričom diváci budú môcť sledovať ich súboje v priamych prenosoch.

Od marca až do októbra bude prebiehať PDC European Tour, počas ktorého sa predstavia významné svetové mená i talentované vychádzajúce hviezdy tohto atraktívneho športu. Diváci sa môžu tešiť aj na najväčšie hviezdy, ako sú Luke Littler či Michael van Gerwen.

7 európskych krajín

Séria postupne navštívi sedem európskych krajín: Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Rakúsko, Českú republiku a Maďarsko. Tour štartuje tento piatok v belgickom Wieze.

Priaznivci šípok môžu na Sport2 sledovať kompletný program prvého víkendu série, a to od piatku do nedele vždy vo vysielacích slotoch od 13. do 17. hodiny a od 19. do 23. hodiny. O český komentár sa postarajú skúsení komentátori a experti z radov popredných profi šípkarov.

Program 2025 PDC European Tour

7. – 9. 3. Belgian Darts Open Wieze, Belgicko

21. – 23. 3. German Darts Open Göttingen, Nemecko

4. – 6. 4. International Darts Open Riesa, Nemecko

19. – 21. 4. German Darts Grand Prix Mnichov, Nemecko

25. – 27. 4. Austrian Darts Open Graz, Rakúsko

2. – 4. 5. European Darts Grand Prix Sindelfingen, Nemecko

23. – 25. 5. Dutch Darts Championship Rosmalen, Holandsko

30. 5. – 1. 6. European Darts Open Leverkusen, Nemecko

11. – 13. 7. Baltic Sea Darts Open Kiel, Nemecko

29. – 31. 8. Flanders Darts Trophy Antverpy, Belgicko

5. – 7. 9. Czech Darts Open Praha, Česká republika

19. – 21. 9. Hungarian Darts Trophy Budapešť, Maďarsko

26. – 28. 9. Swiss Darts Trophy Bazilej, Švajčiarsko

17. – 19. 9. German Darts Championship Hildesheim, Nemecko