Pavúčí horor sme v kinách roky nemali – na plátna teraz mieri Háveď, režiséra čaká veľká budúcnosť!

Už len necelý mesiac nás delí do udalosti, akú hororoví fanúšikovia nezažili v kinách roky! Na ich plátna mieri snímka Háveď, v ktorej panelák napadnú premnožené a prerastené dravé pavúky. Ohlasy zo zahraničia sľubujú mimoriadne intenzívny zážitok, ktorý poteší hororových fanúšikov, no pre arachnofóbov môže byť najhoršou nočnou morou. Nájdete odvahu sa 23. mája vybrať do svojho kina?

Foto: Continental film

Hlavným hrdinom filmu je Kaleb. Onedlho bude mať 30 rokov, vzťahy so sestrou nemá po matkinej smrti najlepšie a ani s kamarátmi to už nie je, čo bývalo. Radosť mu robia aspoň exotické zvieratá, ktorých má doma v teráriách nespočet. Keď si však z trhu prinesie nového jedovatého pavúka, život všetkých spomenutých sa radikálne zmení. Pavúk totiž unikne, extrémne rýchlo sa rozmnoží a vzápätí premení celú bytovku na desivú, pavučinami pokrytú pascu. Dom je rýchlo uzatvorený a nariadená karanténa, ale ak chcú naši hrdinovia prežiť, musia sa dostať čo najrýchlejšie von, lebo pavúkov pribúda a navyše stále rastú…

Za hororom Háveď, ktorý býva kritikmi označovaný aj za najlepší pavúčí horor všetkých čias, stojí režisér Sébeastien Vaniček. Ten vyrastal na parížskom predmestí, no ako napovedá jeho priezvisko, má české korene. Odmalička rád kreslil, najmä komiksy. V 15 rokoch potom ukradol otcovi videokameru a začal nakrúcať hmyz, ktorý preňho očividne zostal inšpiratívnym dodnes. Postupne objavoval možnosti strihu i zvukového dizajnu a rozvíjal svoju lásku k výtvarnému umeniu. Háveď je jeho celovečerným debutom, no stihol mu priniesť také uznanie fanúšikov aj filmových profesionálov, že mu na stole pristála ponuka režírovať najbližšiu časť úspešnej hororovej série Evil Dead, ktorú s radosťou prijal. Slovenské publikum bude mať v máji príležitosť si overiť, v akých dobrých rukách látka skončila.

Foto: Continental film

„Strach z neznámeho, strach z druhých. Myslím, že pavúky sú najlepším spôsobom, ako sa s témou vysporiadať. Metafora príbehu je jasná: bojíme sa toho, čo nepoznáme, alebo o čom si myslíme, že by nám mohlo ublížiť. A keď to chcete čo najlepšie vyjadriť, môžete použiť zábavný vzorec. Prvým cieľom je teda prilepiť diváka k plátnu, potom sa môžu začať odhaľovať všetky vrstvy príbehu. Háveď obsahuje rôzne úrovne: je tu ironický aspekt, desivý, a dokonca aj dojemný,“ hovorí mladý tvorca o svojom prírodnom horore, v ktorom pavúky fungujú aj ako alegória.

Foto: Continental film

Snímku Háveď (Vermines) do slovenských kín prinesú spoločnosti Continental film a FOXX MEDIA GROUP.

