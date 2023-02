Pavel rokoval so Zemanom a pozval ho na inauguráciu, pred novinárov však predstúpil sám

Končiaci český prezident Miloš Zeman sa po viac ako dvoch týždňoch od prezidentských volieb stretol so svojím nástupcom. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz, podľa ktorého Petr Pavel dorazil za súčasným prezidentom na zámok v Lánoch, kde absolvovali takmer hodinové rokovanie. Pred novinárov však následne predstúpil bez Zemana. Ten vraj spoločnú tlačovú konferenciu odmietol s tým, že také nikdy nerobil.

Pavel pozval Zemana na inauguráciu

Petr Pavel pozval dosluhujúceho prezidenta na svoju inauguráciu, ktorá sa uskutoční 9. marca a odovzdal mu aj želanie svojej manželky Evy stretnúť sa so Zemanovou manželkou Ivanou.

Pavel zloží sľub do rúk šéfa Senátu Miloša Vystrčila na spoločnej schôdzi oboch komôr českého parlamentu vo Vladislavskej sále na Pražskom hrade.

Pavel Zemana podľa iDNES.cz požiadal, aby už do konca svojho mandátu nerobil žiadne zásadné rozhodnutia. Končiaci prezident už aj počas stretnutia s premiérom Petrom Fialom povedal, že už nevymenuje nového predsedu Ústavného súdu, i keď sa s touto myšlienkou pohrával. Zasiahol by tým však do právomocí novej hlavy štátu, keďže mandát Pavla Rychetského v čele Ústavného súdu skončí až v auguste.

Stretnutie s francúzskym prezidentom

Končiaci prezident súhlasil s tým, že svojmu nástupcovi poskytne protokol z kontroly hospodárenia Kancelárie prezidenta republiky a jej podriadených organizácií, ktorú robil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Už skôr sa vyjadril, že kontroly zistili podľa prezidenta NKÚ Miloslava Kalu viacero pochybení, ale nič, čo by malo viesť k trestnému stíhaniu.

Novozvolený český prezident novinárom prezradil, že ho tento týždeň čaká stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a prezidentom Litvy Gitanasom Nausedom. V stredu a štvrtok ho tiež čaká cesta do Karlovarského kraja, jedného z troch, kde mal vo voľbách väčšiu podporu bývalý premiér Andrej Babiš.

Hneď po ceste do Karlovarského kraja Petr Pavel zamieri na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu, ktorá sa koná od piatka do nedele.