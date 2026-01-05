Keď zbadal policajné auto, dupol na plyn. 31-ročný vodič šoféroval pod vplyvom drog a napriek zákazu

Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave zastavili v noci v Moste pri Bratislave vozidlo, ktorého vodič sa im snažil vyhnúť. Keď zbadal policajné vozidlo, šliapol na plyn a nezastavil ani na príkazovej značke STOP.
Hliadka vozidlo zastavila a vodiča vyzvala na predloženie dokladov. „Predložil len občiansky preukaz a doklady od vozidla. Následne uviedol, že má zadržaný vodičský preukaz a uložený zákaz viesť motorové vozidlá do roku 2030. 31-ročný vodič pri komunikácií s hliadkou javil známky požitia návykovej látky, k jej užívaniu sa aj priznal. Súhlasil aj s odberom biologického materiálu v nemocnici. Vyšetrením bola preukázaná pozitivita na amfetamín, metamfetamín a extázu,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.
Ďalšiu jazdu policajti vodičovi zakázali. Eskortovali ho na policajné oddelenie k vykonaniu potrebných úkonov. O ďalšom postupe rozhodne až správny orgán.