Päťminútová ukážka filmu Superman je vonku – vidíme v nej superpsa, roboty i množstvo známych postáv

Jednou z filmových udalostí leta bez pochýb bude film Superman, ktorý reštartuje pôsobenie známeho hrdinu na striebornom plátne a prinesie ho s novou tvárou novej generácii divákov. Tvorcovia očakávanej filmovej adaptácie komiksovej predlohy zverejnili po teaseri takmer päťminútovú ukážku z filmu, ktorá rýchlo nazbierala milióny pozretí a rozpútala vášnivé internetové diskusie.

Fanúšikovia komiksovej predlohy už od teaseru oceňujú, že z prvých záberov je zrejmý príklon k pozitívnemu vyzneniu hrdinovho charakteru, jeho hlbokej ľudskosti a zmyslu pre spravodlivosť. Obsadenie herca Davida Corensweta ako neopozeranej tváre a veľkého talentu svojej generácie sa javí byť z týchto dôvodov správnou voľbou. Celý svet zároveň očakáva, ako sa s látkou vysporiada režisér a scenárista James Gunn, tvorca úspešných filmov o Strážcoch galaxie. Ukážka, ktorú filmári pred pár dňami premietli na podujatí CinemaCon a neskôr sprístupnili online, naznačuje tón snímky a publikum láka do kina. Supermana tam čaká premiéra 10. júla.

Foto: Continental film

Hrdinu v ukážke nachádzame zraneného v snehom zaviatej arktickej pustatine… Významnú úlohu vzápätí zohrá jeho pes Krypto, ktorý je podobne mimozemského pôvodu ako samotný „muž z ocele“, disponuje podobnými superschopnosťami a v komiksoch je jeho častým a obľúbeným spoločníkom. Krypto príde svojho pána zachrániť, keď leží zranený v snehu, a vezme ho do tajného komplexu známeho ako „Fortress of Solitude“, spravovaného kryptonskými robotmi. Práve oni hrdinu vyliečia tým najsilnejším liekom, ktorý mu dodáva energiu a životnú silu – vysoko koncentrovanou slnečnou žiarou. Podarí sa im dostať ho naspäť do formy, aby bol schopný bojovať so silami zla?

V zostrihu na konci ukážky potom tvorcovia fanúšikom ponúkajú pohľad na známe postavy – Supermanovu lásku Lois Lane (Rachel Brosnahan), jeho pozemského otca Jonathana Kenta (Pruitt Taylor Vince), ale aj zloducha Lexa Luthora (Nicholas Hoult). Spomedzi postáv, ktoré sme v Supermanových filmových príbehoch zatiaľ nevideli, sa v ukážke objaví superhrdinka Hawkgirl (Isabela Merced) a superhrdinovia Mister Terrific (Edi Gathegi), Metamorpho (Anthony Carrigan) či Green Lantern (Nathan Fillion). To však zďaleka nie sú všetky zaujímavé postavy, ktoré nám tvorcovia sľubujú a podľa dostupných správ sa vo filme ukáže aj Supermanova sesternica, označovaná ako Supergirl, či záporák Maxwell Lord.

Foto: Continental film

Veľkofilm Superman chce podľa slov Jamesa Gunna zostať verný komiksovému kánonu, ktorý sa už desaťročia teší obrovskej obľube, a divákov v lete zaujme veľkolepými akčnými scénami, pobaví ich aj dojme. Do slovenských kín túto snímku prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

