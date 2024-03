Pätica osobností pokrstila slovenské vydanie knihy Gump: Sme dvojka, do kín mieri rovnomenný film

V utorok 12. marca 2024 v bratislavskom útulku Slobody zvierat pokrstil český spisovateľ Filip Rožek slovenské vydanie svojej knihy Gump: Sme dvojka. Pokračovanie knižného bestselleru rozpráva nový príbeh psieho tuláka Gumpa, ktoré si aj slovenskí čitatelia a čitateľky obľúbili pred pár rokmi vďaka knihe Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť, ale aj vďaka rovnomennému filmu z roku 2021. Už o pár dní sa do kín dostane adaptácia práve pokrstenej knihy, v ktorej sa Gumpove cesty spoja s cestami psej krásavice Jenny.

Knižnú novinku pokrstila hneď pätica krstných rodičov, milovníkov a milovníčok zvierat – Pavla Dugovičová, predsedníčka občianskeho združenia Sloboda zvierat, herečka Lucia Vráblicová, jej herecký kolega Juraj Bača, český raper Eduard Rovenský z kapely Highland, ktorý naspieval pieseň k pripravovanému filmu, a Michal Synak, marketingový riaditeľ vydavateľstva Ikar, ktoré zabezpečilo slovenské vydanie knihy. Za účasti skutočného Gumpa, ktorý sa stal inšpiráciou pre literárneho hrdinu, a za spoluúčasti Jenny, ktorá si vo filme zahrala jeho sestru Kytičku, pokrstili prítomní knihu zmesou hračiek, ktoré psíkom do útulku priniesli podporovatelia.

Knihu Gump: Sme dvojka nájdete v tejto chvíli na pultoch všetkých dobrých kníhkupectiev a jej kúpou prispejete na aktivity Slobody zvierat. Práve jej venuje autor Filip Rožek všetok svoj zisk z predaja.

Foto: David Dugovič

Ak nezaváhate a zakúpite si knihu čo najskôr, stihnete je dočítať do príchodu filmovej adaptácie do kín. Snímka režiséra F. A. Brabca dorazí na ich plátna 28. marca, aby tam vyrozprávala Gumpov druhý príbeh s novými hrdinami i so starými známymi z prvej časti. Tešiť sa môžeme okrem psích hercov a herečiek aj na tých ľudských – vráti sa Bolek Polívka, Richard Krajčo či Karel Roden, pridajú sa k nim napríklad Vica Kerekes či Štěpán Kozub. Gumpovi aj tentoraz poskytne hlas Ivan Trojan. Snímku do slovenských kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film. Partnermi krstu v Slobode zvierat boli spoločnosti Ikar, Panta Rhei a Super zoo.

Foto: David Dugovič

Informačný servis