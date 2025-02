Pastrňák sa dočkal osemstovky bodov v NHL. Vyrovnal sa dvom českým legendám, ale v inej štatistike

Má 28 rokov a po necelých 11 sezónach v NHL sa dočkal prekonania hranice 800 bodov. Reč je o českom hokejistovi Davidovi Pastrňákovi. Dlhodobému útočnému lídrovi Bostonu Bruins to sype aj v tejto sezóne.

S 31 gólmi je štvrtý najlepší strelec a so 73 bodmi piaty najproduktívnejší hráč severoamerickej profiligy.

Horšie je to s jeho Bostonom. „Medvede“ majú zatiaľ príliš ťarbavý krok a vo Východnej konferencii zaostávajú o 4 body za druhou priečkou s voľnou kartou do play-off. Zo 60 zápasov mali iba 27 víťazných.

Päť prehier v rade

Boston prehral aj v noci zo štvrtka na piatok doma s New York Islanders 1:2. Bola to piata prehra tohto tímu za sebou. Pastrňák v tretej tretine len skorigoval na konečných 1:2. Môže ho však tešiť aspoň to, že bodoval v šestnástom zápase za sebou, čo je ďalšie posunutie jeho osobného rekordu. Je to zároveň vyrovnané české maximum v NHL.

Iba Jágr a Lang

„Pred Pastrňákom bodovali šestnásťkrát bez prerušenia už len české legendy Jaromír Jágr v sezóne 2000/2001 na Robert Lang (2003/2004),“ napísal web iDnes.cz.

„Rád by som tých 16 zápasov s bodmi vymenil za víťazstvá. V tejto sezóne ich nemáme veľa. Hokej je kolektívny šport a to jediné ma zaujíma, aby sme mali tímové úspechy,“ vyjadril sa David Pastrňák podľa webu NHL.com.

„V každom zápase ukazuje, aký je dôležitý pre mužstvo. Jeho úroveň stúpa zo zápasu na zápas a je vážny kandidát na cenu MVP na konci sezóny. Je zábava sledovať ho na ľade,“ povedal o Pastrňákovi kapitán Bostonu Brad Marchand.

Iba Esposito a Orr

Rodák z moravského Havířova potreboval na 800 bodov (379 gólov a 421 asistencií) v NHL iba 734 zápasov. Rýchlejšie sa osemstovky dočkal už len spomenutý Jágr, a to už po 626 zápasoch. V tíme Bostonu dosiahli skôr 800 bodov ako Pastrňák iba Phil Esposito (po 492 zápasoch) a Bobby Orr (575).