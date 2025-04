Partizánske sa stane hlavným mestom nevidiacich a slabozrakých, do kina mieri Kniha džunglí - „film bez obrazu“ - ROZHOVOR

V Partizánskom sa 6. mája uskutoční neobyčajná premiéra. Do mestského kina v Partizánskom mieri legendárny príbeh Mauglího, chlapca vychovaného vlkmi, ktorý rezonuje viac ako 130 rokov – Kniha džunglí. Nepôjde však len o obyčajný film, na aký bývame v kinách zvyknutí. Legendárny príbeh Mauglího ožije ako unikátne spracovanie v priestorovom zvuku.

Spolupráca mesta Partizánske a súkromných firiem v rámci projektu Rozprávky pre malé pastelky tak prináša inováciu, ktorá pre Úniu nevidiacich a slabozrakých vytvára priestor pre nezabudnuteľný zážitok, ktorý producenti projektu nazvali pracovne „film bez obrazu“.

Spájanie nevidiacich s vidiacimi

Primátor mesta Partizánske a predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik vníma projekt ako jedinečný, a taký, ktorý nemá obdobu. Má podľa neho dôležitý rozmer, a to rozmer inklúzie, pretože dochádza k spájaniu vidiacich a nevidiacich ľudí.

„Teším sa na to, že sa nám podarí spojiť deti, a vytvoriť krásny okamih, keď budú nevidiace a slabozraké deti spoločne s vidiacimi, pričom tie vidiace si vyskúšajú, aký je svet nevidiacich a do istej miery sa tak môžu vcítiť do ich života,“ uviedol Božik v rozhovore pre agentúru SITA.

Eliška Fričovská z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska podotkla, že ide o prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený primárne nevidiacim a slabozrakým. Ako pripomenula, mediálne obsahy či podujatia sa síce často prispôsobujú pre potreby nevidiacich, no prioritne ide o obsahy pre bežného diváka.

„V tomto projekte je to presne naopak. Teraz sú tí prví naozaj ľudia so zrakovým postihnutím. Všetci ostatní budú mať síce rovnaký zážitok, ale môžu si to vyskúšať tak, ako to naozaj vnímajú ľudia so zrakovým postihnutím, keďže bude zrakový vnem sčasti potlačený a zvýraznený bude ten sluchový,“ vysvetlila Fričovská.

Vytváranie obrazov prostredníctvom priestorového zvuku

Dávid Jonás zo štúdia PADA, ktoré prepracúva pôvodnú nahrávku, priblížil, že cieľom „filmu bez obrazu“ je prostredníctvom priestorového zvuku a celkového zvukového dizajnu vytvoriť obrazy v hlavách nevidiacich, respektíve nahradiť im obraz zvukom. „A naopak, vidiacim sa snažíme ukázať svet nevidiacich a to, aké to je, keď počujete zvuky, ale nevidíte,“ doplnil Jonás.

Ako ďalej priblížil, všetky zvuky sa snažili spraviť čo najdetailnejšie a najvýraznejšie a umiestniť ich do priestoru. V diele sú zachované dialógy, ktorými je prerozprávaný príbeh, no zvukovým dizajnom je tento príbeh posilnený, mohutnejší a emotívnejší.

Podľa Jonása tak v tomto prípade ide o vytvorenie úplne novej interpretácie zvukového dizajnu oproti pôvodnej Knihe džunglí, ktorá je dostupná na YouTubovom kanále Rozprávok pre malé Pastelky. Tento projekt podľa jeho slov súčasne nahrádza bežný zvukový komentár pre nevidiacich samotnými zvukmi a efektami.

Nevidiace deti sa stanú súčasťou príbehu

František Gažík z produkčnej spoločnosti Art Heart je názoru, že veľkou vecou je už len samotný fakt, že nevidiace, slabozraké deti i dospelí budú môcť prísť do kina na projekciu diela vytvoreného špecificky pre nich. Verí, že zrakovo znevýhodnených ľudí uchváti práve intenzita zvuku, ktorý sa šíri v priestore.

„To znamená, že si sadnete do kina a teraz si predstavte, že ste v džungli, a že okolo vás skáču opice. Zvuky a zvukové efekty prechádzajú zozadu dopredu. Je to niečo úžasné, že sa deti, aj napriek tomu, že sú nevidiace, stávajú súčasťou takéhoto úžasného príbehu a vychádzajú z kina s o to intenzívnejším zážitkom,“ priblížil Gažík.

Od rozprávok na YouTube až po „film bez obrazu“ v kine

Podnikateľ a filantrop Milan Jursa z CODES Brand House pripomenul, že Rozprávky pre malé Pastelky boli na začiatku iba projektom určeným na YouTube.

Ako hlavný producent projektu preto hľadal možnosti, ako rozšíriť ideu rozprávok tak, aby v sebe obsahovala ešte väčšie množstvo inklúzie. Nadchla ho možnosť Knihu džunglí inovovať do nového zvukového dizajnu určeného pre kinosálu.

Obidve časti Knihy džunglí budú napokon odprezentované vo vysoko kvalitnom zvukovom prevedení v panoramatickom kine v Partizánskom, ktoré disponuje kvalitným audiosystémom.

„Tento projekt pre nás ale nekončí a naša ambícia je dlhodobá. Keď budeme mať za sebou projekt v Partizánskom, pripravujeme na jeseň voľné pokračovanie adaptácie Knihy džunglí, a teda tretí diel. Potom sa budeme obzerať po nejakom novom diele zo svetovej klasiky,“ dodáva Milan Jursa.

Pokračovanie projektu nesie názov „Sme jednej krvi, Ty i ja“ a SITA na ňom bude spolupracovať tak s producentom projektu, ako aj s generálnym mediálnym partnerom, ktorým je TV JOJ.

Priama finančná podpora pre nevidiacich

Martin Arvay zo spoločnosti Artra, ktorá je generálnym partnerom podujatí v Partizánskom, priblížil, že okrem podpory tohto projektu sa spoločnosť snaží šíriť povedomie o potrebe podpory nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.

Spoločnosť Artra je obuvnícka firma, ktorá nevidiacich a slabozrakých súčasne priamo finančne podporuje. „Počas roku 2025 a 2026 sme sa rozhodli podporovať nevidiacich z každého predaného páru obuvi,“ priblížil Arvay s tým, že tento model podpory plánujú rozšíriť okrem Slovenska aj do rôznych iných krajín.

Okrem premiéry bude mať Kniha džunglí aj sedem repríz. Vstupenky na podujatie sú zadarmo a dostupné na http://www.mojekino.sk/klient-18/kino-18/stranka-18444/film-781278