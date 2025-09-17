Partey pred londýnskym súdom vyhlásil, že je nevinný v prípade obvinení zo sexuálneho násilia

Reprezentant Ghany a hráč španielskeho Villarrealu čelí piatim obvineniam zo znásilnenia a jednému zo sexuálneho útoku.
Thomas Partey
Ghanský defenzívny stredopoliar Thomas Partey vo farbách španielskeho klubu Villerreal CF na lavičke počas duelu Ligy majstrov 2025/2026 na pôde londýnskeho Arsenalu. Foto: SITA/AP
Ghanský futbalový reprezentant Thomas Partey, ktorý aktuálne pôsobí v Španielsku v klube Villarreal CF, v stredu na súde v Londýne vyhlásil, že je nevinný v prípade obvinení zo znásilnenia dvoch žien a sexuálneho útoku na tretiu.

Tridsaťdvaročný defenzívny stredopoliar, ktorý pôsobil v londýnskom Arsenale od októbra 2020 až do leta 2025, čelí piatim obvineniam zo znásilnenia a jednému zo sexuálneho útoku, ku ktorým malo dôjsť v rokoch 2021 a 2022.

Partey potvrdil svoje meno, dátum narodenia a nevinu pred súdom Southwark Crown Court. Obvinenia boli vznesené štyri dni po tom, čo opustil Arsenal po vypršaní zmluvy 30. júna. V auguste podpísal zmluvu s Villarrealom a v utorok nastúpil ako striedajúci hráč v zápase Ligy majstrov na pôde Tottenhamu Hotspur.

Partey prišiel do Arsenalu z Atlética Madrid za približne 45 miliónov libier a v minulej sezóne odohral za „kanonierov“ 52 zápasov, strelil v nich 4 góly. Celkovo za „The Gunners“ absolvoval 167 stretnutí a dosiahol v nich 9 presných zásahov.

Za reprezentáciu Ghanu má na konte viac ako 50 reprezentačných štartov. Arsenal v minulosti uviedol, že vzhľadom na prebiehajúce právne konania nemôže k prípadu poskytovať komentáre.

