Parlamentné voľby by v Česku vyhralo opozičné hnutie ANO, prieskum možných výsledkov poskytla spoločnosť STEM

Ak by sa v Česku konali parlamentné voľby v júni tohto roka, podľa prieskumu spoločnosti STEM by v nich zvíťazilo opozičné hnutie ANO, ktoré by získalo 32,9 percenta hlasov.

Na druhom mieste by skončila vládna ODS, za ktorú by hlasovalo 14,8 percenta respondentov, a tretí by boli Piráti s podporou 8,7 percenta oslovených. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz, ktorý cituje prieskum spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News.

Prieskum rátal s tým, že vo voľbách by jednotlivé strany kandidovali samostatne, čo aj podľa jeho autorov nie je príliš pravdepodobné. Nie je tak jasné, koľko hlasov by získala koalícia Spolu. Volieb by sa podľa prieskumu zúčastnilo 59 percent oprávnených voličov.