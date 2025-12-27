Parky, cyklotrasy aj športoviská, Prešov má hotové projekty z participatívneho rozpočtu

Všetkých šesť projektov 2. ročníka participatívneho rozpočtu mesta Prešov za rok 2025 je úspešne dokončených. Ide o občianske iniciatívy, ktoré sa vďaka finančnej podpore mesta podarilo premeniť na funkčné a viditeľné výsledky vo verejnom priestore.
O dotácie sa vo verejnom hlasovaní uchádzalo 12 projektov, uspela polovica s požadovanou dotáciou vo výške viac ako 53-tisíc eur z celkovo vyčlenenej podpory 55-tisíc eur.
Park, cyklotrasy a tanečné podujatie
Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Ηudák, medzi realizované iniciatívy patrí zveľadenie parku pri fontáne pred Centrom nezávislej kultúry Wave, kde vznikol nový priestor pre komunitné a kultúrne podujatia. V mestských lesoch pod Malkovskou hôrkou boli obnovené dve cyklotrasy, ktoré sú po úpravách opäť bezpečné a dostupné pre cyklistov. Prešovský amfiteáter ožil podujatím 4 Brothers Dance Battle Arena, ktoré spojilo domácich aj zahraničných tanečníkov a priaznivcov pouličného umenia.
Ďalším dokončeným projektom je vybudovanie troch TEQ športových stolov umiestnených pri základných školách na Májovom námestí, Československej armády a na Volgogradskej ulici. Sú upravené aj pre hendikepovaných športovcov a slúžia na viacero moderných športov vrátane teqballu či teqpongu.
Tradičné remeslá a multifunkčné ihrisko
Projekt Škola kovu priniesol kurzy kováčskeho remesla spojené s historickým výkladom, ktorých cieľom je oživiť a zachovať tradičné remeslo. Retro ihrisko na Sekčove zase získalo nové basketbalové koše, brány a vyznačenia pre rôzne športy, čím sa z neho stal multifunkčný priestor pre širokú verejnosť.
Všetky športoviská, aktivity a podujatia boli navrhnuté tak, aby boli dostupné pre čo najširšiu verejnosť. Ako uviedol primátor mesta Prešov František Oľha, po ťažšom premiérovom ročníku stúpol v tomto roku záujem u žiadateľov, a aj v následnom online hlasovaní.
Všetky projekty splnili základnú podmienku a boli úspešne zrealizované ešte v tomto roku. „Verím, že práve pohľad na pribúdajúce úspešné občianske projekty vo verejnom priestore v našom meste inšpiruje aj ostatných zapojiť sa do ďalšieho cyklu v roku 2026,“ uviedol Oľha.