Demokrati chcú byť súčasťou protivládneho opozičného bloku a potom aj novej vlády – VIDEO

Podpredseda strany Juraj Šeliga doplnil, že majú rozpracované témy v programe Hlbokej orby – poctivej obnovy Slovenska.
Demokrati
Demokrati chcú byť pevnou súčasťou protivládneho opozičného bloku a potom aj novej vlády. Uviedol to predseda strany Jaroslav Naď na druhom zasadnutí republikovej rady v tomto roku, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici.

„Nikdy v histórii sa nestalo, aby sa strana bez štátneho príspevku a mimo parlamentu dostala do prvej línie. Aby aktívne otvárala témy a bola absolútne relevantnou súčasťou politickej súťaže. Za to patrí vďaka všetkým členom, sympatizantom a podporovateľom,” povedal Naď na zasadnutí, na ktorom riešili personálne otázky, stratégiu do komunálnych volieb a vzťahy s opozičnými partnermi.

Naď hodnotí pozíciu strany

Demokrati podľa jeho slov rastú počtom členov v regiónoch, s pokorou sledujú nárast volebných preferencií a sú pred ukončením zberu podpisov za referendum Stačilo Fica. Cieľom je do konca roka uzavrieť zber podpisov, aby po novom roku mohli odovzdať podpisy prezidentovi.

„Naším cieľom je byť pevnou súčasťou protivládneho opozičného bloku. Slovensko musí postaviť alternatívu k neschopnému Ficovi, Šutaj Eštokovi a Dankovi. Demokrati chcú byť súčasťou novej vlády, za týmto krokom poctivo, pokorne a vytrvalo kráčame,“ hovorí Naď.

Ambícia byť súčasťou novej vlády

Podpredseda strany Juraj Šeliga doplnil, že majú rozpracované témy v programe Hlbokej orby – poctivej obnovy Slovenska. „Sme pripravení postaviť kandidátov do komunálnych a regionálnych volieb a našou ambíciou je obhájiť úspech primátora Prešova Františka Oľhu a postaviť aspoň jedného kandidáta na župana. Rovnako chceme, aby sme v Bratislave postupovali spoločne s našimi opozičnými partnermi. Veríme, že spoločne s partnermi začneme porážku vládnej koalície v komunálnych voľbách. To bude prvý krok a dôležitý signál pred parlamentnými voľbami,“ povedal Šeliga.

Generálny sekretár strany Peter Markovič uviedol, že v každom jednom zo 79 okresov má strana Demokrati členov. „Dokopy je nás už vyše tisíc a na stole sú ďalšie prihlášky. Mladí Demokrati – Generácia D má cez 120 členov a toto určite nie je konečné číslo. Naším záujmom je mať v každom okrese vytvorenú plno formátovú okresnú organizáciu. Sme na dobrej ceste a verím, že budúci rok sa nám podarí aj v tomto naplniť ambície,“ skonštatoval. Republiková rada zároveň poverila šéfku centrálnej kancelárie Demokratov Moniku Podhorány Masarikovú výkonom funkcie členky predsedníctva do najbližšieho snemu.

